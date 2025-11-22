Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
18 млрд на рисовых треугольниках: онигири завоёвывают Россию

Спрос на онигири в России вырос на 30 процентов за год — аналитики
3:16
Экономика

Ещё несколько лет назад японские рисовые треугольники оставались нишевым продуктом, а сегодня превратились в заметный элемент повседневного меню горожан. 

Онигири
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Онигири

За короткий срок онигири из экзотики превратились в привычный вариант перекуса, конкурируя с привычными пирожками и сэндвичами.

Деньги и динамика рынка

По данным канала, спрос на онигири в России всего за год увеличился примерно на 30%, что для сегмента готовой еды считается очень заметным ростом. Каждый месяц жители страны тратят на этот рисовый перекус около 1,5 млрд рублей, а годовой объём рынка уже оценивается примерно в 18 млрд рублей. Эти цифры показывают, что онигири закрепились не как временная мода, а как стабильный продукт в корзине покупателя.

Экономика формата опирается на простую логику: сочетание вкуса, сытности и доступной цены. Онигири стали для многих удобным вариантом "перекуса на ходу", который можно взять с собой в дорогу, на работу или учёбу. Покупательский интерес подтверждается и объёмами: в месяц россияне приобретают около 15 млн изделий, что создаёт ощутимую нагрузку на производителей и торговые сети.

Уральский тренд вместо столичной моды

Необычная деталь нынешнего бума в том, что его запустили не Москва и не традиционно ориентированный на азиатскую кухню Дальний Восток. Всплеск интереса к японским рисовым треугольникам начался в Екатеринбурге еще в 2021 году и постепенно распространился на другие регионы страны. Урал в этом случае выступил в роли трендсеттерa, задав моду, которую позже подхватили крупные города.

При этом столица, как подчеркивается в данных, играет куда более скромную роль, чем обычно. На Москву сейчас приходится лишь 10-15% продаж онигири, тогда как в сегменте готовой еды ее доля традиционно достигает около 30%. Это свидетельствует о более равномерном распределении спроса по стране и о том, что продукт оказался ближе региональному покупателю, чем привычным столичным новинкам.

Перспективы до 2030 года и новые вызовы

Аналитики, на которых ссылается Telegram-канал Baza, ожидают, что к 2030 году рынок онигири может вырасти до 26 млрд рублей. Такой прогноз опирается на уже сформировавшуюся привычку потребителей и расширение ассортимента, который предлагают сети и производители. Для бизнеса это означает переход от экспериментального продукта к устойчивой категории с долгосрочным потенциалом.

Однако быстрый рост обнажил и проблемы. Производители уже сталкиваются с дефицитом специалистов, которые умеют работать с этим форматом, и вынуждены выстраивать собственную систему обучения. Дополнительными сложностями становятся поставки импортного оборудования и логистические цепочки, без которых невозможно обеспечить стабильное качество и объёмы выпуска.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
