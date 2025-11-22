Теневой бизнес на отходах: огромная незаконная свалка обнаружена близ Лондона

Ущерб от незаконного сброса отходов в Британии достиг 1 млрд фунтов — палата лордов

Гигантская куча отходов примерно в 96 км к северо-западу от Лондона стала наглядным примером роста незаконного сброса отходов, на котором зарабатывают криминальные группы.

Фото: freepik is licensed under free for commercial use свалка

Масштабы проблемы

По данным недавнего доклада палаты лордов, каждый год в стране нелегально выбрасывается более 38 млн тонн мусора — этого хватило бы, чтобы заполнить стадион "Уэмбли" 35 раз. Ущерб от этой преступной активности оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов), а в Великобритании сейчас насчитывается шесть подобных крупных нелегальных полигонов.

Эксперты отмечают, что проблема в последние годы усилилась: переработка и утилизация дорожают, объёмы мусора растут, а преступные структуры используют это, предлагая дешёвые "услуги" по вывозу и просто сваливая отходы где попало.

Незаконная свалка и действия властей

О новой свалке, состоящей в основном из бытовых отходов, впервые сообщили в Агентство по охране окружающей среды ещё в конце июня. Ведомство выдало предписание владельцу земли прекратить приём мусора, однако, когда в октябре выяснилось, что свалка (длиной примерно в 150 м и высотой чуть ли не с 4-этажный дом) продолжает расти, участок пришлось закрыть, а по факту незаконного сброса начато уголовное расследование.

До конца непонятно, как столь огромный объём мусора удалось завезти, практически не привлекая внимания. Владелец соседнего участка рассказал, что в течение нескольких месяцев летом видел грузовики, которые по ночам въезжали на поле и выгружали отходы.

Стоимость очистки территории

По словам местного депутата Каллума Миллера, площадка для сброса была выбрана очень удачно: узкое длинное поле, окружённое деревьями, не просматривается с дороги, а близость к трассе облегчает доступ. Стоимость очистки территории, по оценке местной службы по обращению с отходами, превысит годовой бюджет местного совета в 25 млн фунтов, сообщает The New York Times.