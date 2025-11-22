Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жанр жестокого романса вдохновил Рязанова на название фильма
Спектр CR3 показал отсутствие металлов в звёздах по данным Университета Цинхуа
Вишня-июнь достигает около шести метров в зрелости
Зефирные пуховики стали модой зимы 2025 — 2026 — эксперт моды Наталия Булдакова
Хаски и маламут различаются по весу и силе — Kodami
Рост интереса к Мамисону отметили эксперты по туризму
Сливочно-рыбная начинка усиливает вкус профитролей
Дети могут ездить в поезде одни примерно с 10 лет по данным перевозчиков
Всего 15 минут подготовки меняют качество тренировки — Роджер Локридж

Теневой бизнес на отходах: огромная незаконная свалка обнаружена близ Лондона

Ущерб от незаконного сброса отходов в Британии достиг 1 млрд фунтов — палата лордов
2:16
Экономика

Гигантская куча отходов примерно в 96 км к северо-западу от Лондона стала наглядным примером роста незаконного сброса отходов, на котором зарабатывают криминальные группы.

свалка
Фото: freepik is licensed under free for commercial use
свалка

 Масштабы проблемы 

По данным недавнего доклада палаты лордов, каждый год в стране нелегально выбрасывается более 38 млн тонн мусора — этого хватило бы, чтобы заполнить стадион "Уэмбли" 35 раз. Ущерб от этой преступной активности оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов), а в Великобритании сейчас насчитывается шесть подобных крупных нелегальных полигонов.

Эксперты отмечают, что проблема в последние годы усилилась: переработка и утилизация дорожают, объёмы мусора растут, а преступные структуры используют это, предлагая дешёвые "услуги" по вывозу и просто сваливая отходы где попало. 

Незаконная свалка и действия властей

О новой свалке, состоящей в основном из бытовых отходов, впервые сообщили в Агентство по охране окружающей среды ещё в конце июня. Ведомство выдало предписание владельцу земли прекратить приём мусора, однако, когда в октябре выяснилось, что свалка (длиной примерно в 150 м и высотой чуть ли не с 4-этажный дом) продолжает расти, участок пришлось закрыть, а по факту незаконного сброса начато уголовное расследование.

До конца непонятно, как столь огромный объём мусора удалось завезти, практически не привлекая внимания. Владелец соседнего участка рассказал, что в течение нескольких месяцев летом видел грузовики, которые по ночам въезжали на поле и выгружали отходы.

Стоимость очистки территории

По словам местного депутата Каллума Миллера, площадка для сброса была выбрана очень удачно: узкое длинное поле, окружённое деревьями, не просматривается с дороги, а близость к трассе облегчает доступ. Стоимость очистки территории, по оценке местной службы по обращению с отходами, превысит годовой бюджет местного совета в 25 млн фунтов, сообщает The New York Times.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
NASA: квазилуна 2025 PN7 безопасна для Земли — астрофизик Ави Леб
Наука и техника
NASA: квазилуна 2025 PN7 безопасна для Земли — астрофизик Ави Леб
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Наука и техника
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Последние материалы
После 20 тысяч км JAC JS6 сохранил блеск кузова- издание За рулём
Разница цен между новостройками и вторичкой достигла 80% — аналитики рынка
Лановой и Купченко оставались вместе почти полвека
Струя воды сверху вниз уменьшает ломкость волос — сообщает Malatec
Мягкие игрушки поддерживают охотничье моделирование у кошек — Kodami
MMS обнаружила магнитный переключатель внутри магнитосферы — Earth
Лучшие предшественники чеснока — бобовые и сидераты
Овощная база Оливье идеально сочетается с рыбой
Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской загорелся ночью- сообщает канал Mash
Жиры, салфетки и гигиенические изделия приводят к блокировке труб — сантехник Келлер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.