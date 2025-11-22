Битва за мозги накаляется: компании переманивают целые отделы и запускают цепную реакцию на рынке труда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:07
Экономика

Переманивание сотрудников остаётся распространённой практикой на российском рынке труда, но компании всё чаще задумываются о её последствиях. Об этом сообщают исследования сервисов Работа. ру и СберПодбор.

Офис
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Офис

Как работодатели относятся к переманиванию

Опрос показал, что подход компаний к переходам сотрудников от конкурентов неоднозначен. Почти половина участников считают такие действия приемлемыми, тогда как значительная часть реагирует более сдержанно.

Исследование отражает специфику рынка, где борьба за кадры усиливается, а компании расширяют инструменты удержания и привлечения специалистов. На фоне нехватки квалифицированных кадров переманивание становится одним из способов восполнить дефицит.

При этом часть работодателей выступает против подобной практики, считая её подрывающей корпоративное доверие. Доля тех, кто затруднился ответить, остаётся небольшой, что говорит о сформировавшихся позициях внутри профессиональной среды. Многие компании разделяют мнение, что при высокой конкуренции отказываться от борьбы за сотрудников становится сложно, сообщает Газета.Ru.

Из каких отраслей переманивают чаще всего

Исследование показывает, что спрос на IT-специалистов и сотрудников телеком-сферы остаётся наиболее высоким. Работодатели отмечают, что эта категория сталкивается с предложениями о переходе чаще других. За ней следует топ-менеджмент, который традиционно рассматривается как ключевая ценность компаний. Значимыми для переманивания остаются и специалисты по продажам и закупкам, поскольку от них напрямую зависит финансовый результат бизнеса.

Сферы производства, агропрома, строительства и ретейла реже становятся объектом активного хантинга, но на отдельных позициях конкуренция сохраняется. Реже всего предложения о переходе получают сотрудники из банковского сектора, недвижимости и ряда других отраслей. Тем не менее работодатели отмечают, что подобные случаи встречаются, особенно при поиске редких или узкоспециализированных компетенций.

Какие предложения используют компании

Главным инструментом привлечения остаётся повышение заработной платы. Большинство работодателей подтверждают, что именно финансовые условия становятся решающим аргументом для кандидатов. Однако компании дополняют предложения расширением функционала, повышением должности и возможностями профессионального роста. Эти факторы позволяют сделать предложение более привлекательным для тех, кто ориентирован на развитие.

В отдельных случаях компании предлагают обучение, улучшенный соцпакет или гибкие форматы работы. Хотя такие меры встречаются реже, они становятся важными для сотрудников, выбирающих долгосрочные перспективы. Компании стремятся учитывать индивидуальные потребности кандидатов, чтобы повысить вероятность успешного перехода.

Какие риски несёт переманивание

Работодатели подчёркивают, что переход сотрудника от конкурента не всегда приводит к ожидаемому результату. Наиболее частая проблема — высокая вероятность ухода новичка вскоре после оформления. Нежелание таких специалистов задерживаться надолго создаёт риски для стабильности команды. Кроме того, сохраняется опасение, что переход может иметь скрытые мотивы, связанные с доступом к коммерческой информации.

Некоторые компании отмечают опасность скрытой лояльности сотрудника к прежнему работодателю, что может снижать эффективность его работы. Финансовые затраты на специалистов, переманенных с более высокими ожиданиями, также становятся фактором риска. Наконец, случаи активного хантинга могут приводить к напряжённости между компаниями, если переход воспринимается как агрессивный шаг.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
