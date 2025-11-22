Краудфандинг превращается в чёрную дыру для денег: проекты исчезают быстрее, чем инвесторы успевают моргнуть

Инвестиции в краудфандинг несут высокий риск потерь — консультант Кикевич

Неожиданные провалы даже многообещающих идей становятся обычным итогом для частных инвесторов, когда речь заходит о вложениях в краудфандинговые проекты. Об этом рассказал независимый финансовый проектор и директор проекта "Рост Сбережений" Сергей Кикевич в беседе с MoneyTimes.

Подсчёт денег

Риски, скрытые за привлекательностью идеи

Эксперт отмечает, что краудфандинг воспринимается многими как простой способ участия в запуске перспективных проектов. И всё же структура подобных инвестиций изначально предполагает высокий уровень неопределённости.

По словам Кикевича, частным инвесторам важно учитывать, что в таких схемах вероятность потерь значительно выше, чем при работе с традиционными инструментами. Подобные вложения сложно сравнивать с рыночными активами, поскольку они требуют более глубокого анализа, который чаще всего остаётся недоступен рядовым участникам.

Он поясняет, что краудфандинговые площадки нередко публикуют информацию о проектах на основе данных, предоставленных самими инициаторами. Это создаёт иллюзию прозрачности, хотя в действительности проверка компаний остаётся крайне поверхностной. Инвестор получает лишь ограниченный набор сведений, которых недостаточно для полноценной оценки бизнес-рисков, динамики отрасли и перспектив компании.

"Кроется много заблуждений по части подобных инвестиций. Это просто обычные компании, которая пишет сама себе, кто она такая. Проверка таких компаний минималистична, я бы частным инвесторам очень не советовал лезть в это", — говорит эксперт.

Почему опытные игроки действуют иначе

Даже участие крупных брендов в краудфандинговых кампаниях не становится гарантией дохода для тех, кто делает первые шаги в инвестициях. Кикевич подчёркивает: развитие проектов на ранних стадиях зависит от множества факторов, а предсказать их поведение практически невозможно. Классические методы анализа, применяемые на фондовом рынке, редко работают в этой сфере из-за отсутствия полноценной отчётности и устойчивой финансовой истории.

Эксперт обращает внимание, что профессиональные инвесторы закладывают в свои стратегии вероятность провалов, понимая, что значительная часть профинансированных проектов не выйдет на стадию окупаемости. В таком подходе неудачи — ожидаемая часть процесса, компенсируемая редкими, но крупными успехами. Для частных участников такие риски оказываются несоразмерными возможностям, поскольку каждый провал напрямую отражается на их личных сбережениях.

"Статистика говорит о том, что частные инвесторы, как правило, в минусе, вы фактически инвестируете в кота в мешке. Профессиональные инвесторы, которые занимаются подобными вещами, закладывают риск в свои инвестиции, понимая, что большинство проектов, которые они проинвестируют, просто прогорят. Не то, что они прибыль не принесут, а просто в ноль деньги исчезнут", — предупредил Кикевич.