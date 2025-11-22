Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Севастопольская винная карта расширяется: новые производители штурмуют рынок

В Севастополе зарегистрировано 23 предприятия вина вместо 15 год назад — департамент
1:27
Экономика

В Севастополе заметно выросло число виноделен: сейчас в городе официально зарегистрировано более 20 производителей вина, что примерно в полтора раза больше, чем в 2024 году.

Виноградник
Фото: Own work by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноградник

 Рост числа производителей

По данным департамента сельского хозяйства и потребительского рынка региона, сегодня 23 предприятия занимаются выпуском тихих и игристых вин, тогда как год назад их насчитывалось только 15.

Прогнозы по объёмам производства

На 2025 год прогноз по объёмам производства составляет около 30 млн бутылок. Планка по выпуску продукции останется примерно на уровне предыдущего года, когда в Севастополе произвели 30,25 млн бутылок вина — это на 25% больше показателя 2023 года.

Разнообразие виноградных хозяйств

Всего в регионе действует порядка 70 хозяйств, занятых в виноградарстве и виноделии. Это касается не только крупных предприятий, но и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС.

Стабильный рост отрасли

Департамент отмечает, что число винодельческих хозяйств стабильно растёт. С 2014 года в отрасли было создано 45 новых хозяйств, что демонстрирует интерес к виноделию в регионе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
