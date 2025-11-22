Севастопольская винная карта расширяется: новые производители штурмуют рынок

В Севастополе заметно выросло число виноделен: сейчас в городе официально зарегистрировано более 20 производителей вина, что примерно в полтора раза больше, чем в 2024 году.
По данным департамента сельского хозяйства и потребительского рынка региона, сегодня 23 предприятия занимаются выпуском тихих и игристых вин, тогда как год назад их насчитывалось только 15.
На 2025 год прогноз по объёмам производства составляет около 30 млн бутылок. Планка по выпуску продукции останется примерно на уровне предыдущего года, когда в Севастополе произвели 30,25 млн бутылок вина — это на 25% больше показателя 2023 года.
Всего в регионе действует порядка 70 хозяйств, занятых в виноградарстве и виноделии. Это касается не только крупных предприятий, но и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС.
Департамент отмечает, что число винодельческих хозяйств стабильно растёт. С 2014 года в отрасли было создано 45 новых хозяйств, что демонстрирует интерес к виноделию в регионе.
Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.