Эйфория прошла? И 70% скидка не спасает: дубайский шоколад теряет популярность

Экономика

Интерес российских покупателей к дубайскому шоколаду заметно ослаб. Осенью продажи этого десерта упали в несколько раз, несмотря на снижение его цены на 70%. 

Дубайский шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by WiseWoman, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дубайский шоколад

Резкое снижение продаж

В октябре 2025 года продажи дубайского шоколада сократились в шесть раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а в сентябре-октябре спрос упал в 2,7 раза год к году по данным "Платформы ОФД".

Причины падения популярности

Участники рынка объясняют ситуацию эффектом одноразовой новинки и ухудшением качества у некоторых производителей. Пик популярности пришёлся на 2024 год, когда многие начали открывать для себя этот продукт.

Что такое дубайский шоколад

Под дубайским шоколадом обычно понимают плитки с начинкой из катаифи и фисташек. Рецепт появился в 2021 году, но массовое внимание к продукту сформировалось только к концу 2023-го.

Снижение качества и предложение на рынке

Бурный рост спроса подтолкнул производителей увеличивать объёмы, но также возникли проблемы с качеством. Каждому производителю не хватает единого стандарта, что ведет к различиям в начинки.

Цены и доступность

По данным "Платформы ОФД", медианная цена плитки дубайского шоколада в сентябре-октябре 2025 года опустилась до 796 рублей, что на 70% ниже годичной давности. Однако качество многих бюджетных версий не дотягивает до оригинала.

Будущее дубайского шоколада

По прогнозам производителей, доля дубайского шоколада на полках магазинов будет постепенно сокращаться, и в ближайший год ассортимент сведётся к ограниченному набору позиций, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
