Миллиарды в талии: как лекарство для похудения сделало Eli Lilly лидером рынка

Экономика

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly первой среди всех фармацевтических компаний мира перешагнула рубеж в $1 трлн рыночной стоимости благодаря высокому спросу на лекарства для снижения веса.

Фармацевт в аптеке
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт в аптеке

Рост акций и капитализации

Акции Lilly на торгах в пятницу поднимались на 1,7%. С начала года её капитализация увеличилась на 36%, а за 2024 год — на 32%. В результате компания стала самой дорогой фармкомпанией мира в 2023 году.

Лидерство на рынке здравоохранения

"Сейчас они вдвое дороже, чем вторая по капитализации компания в здравоохранительном секторе, — отметил Джаред Хольц из Mizuho Securities. — Lilly оказалась в потрясающей ситуации".

Успешные финансовые показатели

В конце октября Eli Lilly опубликовала отчетность за третий квартал, в которой отразила рост чистой прибыли в 5,8 раза и подъём выручки в полтора раза.

Популярные препараты

Одним из самых популярных препаратов компании является Zepbound, используемый для снижения веса. В мае клинические испытания подтвердили, что его применение позволяет пациентам сократить жировые отложения на животе быстрее, чем использование Wegovy от конкурирующей Novo Nordisk, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
