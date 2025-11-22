Миллиарды в талии: как лекарство для похудения сделало Eli Lilly лидером рынка

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly первой среди всех фармацевтических компаний мира перешагнула рубеж в $1 трлн рыночной стоимости благодаря высокому спросу на лекарства для снижения веса.
Акции Lilly на торгах в пятницу поднимались на 1,7%. С начала года её капитализация увеличилась на 36%, а за 2024 год — на 32%. В результате компания стала самой дорогой фармкомпанией мира в 2023 году.
"Сейчас они вдвое дороже, чем вторая по капитализации компания в здравоохранительном секторе, — отметил Джаред Хольц из Mizuho Securities. — Lilly оказалась в потрясающей ситуации".
В конце октября Eli Lilly опубликовала отчетность за третий квартал, в которой отразила рост чистой прибыли в 5,8 раза и подъём выручки в полтора раза.
Одним из самых популярных препаратов компании является Zepbound, используемый для снижения веса. В мае клинические испытания подтвердили, что его применение позволяет пациентам сократить жировые отложения на животе быстрее, чем использование Wegovy от конкурирующей Novo Nordisk, пишет "Интерфакс".
