Венгерский парадокс: почему страна наращивает газовый импорт из России вопреки санкциям

Венгрия готовится к энергетическому триумфу с Россией — посол Станиславов
С начала 2025 года Венгрия получила более шести миллиардов кубометров газа из Российской Федерации.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
К концу года ожидается обновление прошлогоднего рекорда, который составил 8,6 миллиардов кубометров, как сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.

Ожидания по объёмам поставок

С начала этого года в Венгрию по "Турецкому потоку" поступило более 6 миллиардов кубометров российского природного газа. Мы ожидаем, что по итогам года мы увидим обновление прошлогодних рекордных показателей — 8,6 миллиардов, — сказал Станиславов.

 Надежный партнёр в энергетике

Посол подчеркнул, что Россия "из года в год подтверждает свой статус надежного партнера по всем направлениям сотрудничества, включая, конечно, сферу энергетики".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
