Венгерский парадокс: почему страна наращивает газовый импорт из России вопреки санкциям

С начала 2025 года Венгрия получила более шести миллиардов кубометров газа из Российской Федерации.
К концу года ожидается обновление прошлогоднего рекорда, который составил 8,6 миллиардов кубометров, как сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
С начала этого года в Венгрию по "Турецкому потоку" поступило более 6 миллиардов кубометров российского природного газа. Мы ожидаем, что по итогам года мы увидим обновление прошлогодних рекордных показателей — 8,6 миллиардов, — сказал Станиславов.
Посол подчеркнул, что Россия "из года в год подтверждает свой статус надежного партнера по всем направлениям сотрудничества, включая, конечно, сферу энергетики".
