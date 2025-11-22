Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смесь соды и соли помогает убрать стойкие загрязнения в духовке — сообщает Lasa News
Венгрия готовится к энергетическому триумфу с Россией — посол Станиславов
Впервые зафиксированы живые клюворылые киты с зубами гинкго — данные учёных
Филипп Киркоров пренебрегает лечением ради выступлений
Раствор медного купороса помогает уничтожить личинок в грунте
NHS установила нормы недельной физической активности для взрослых — vogue.cz
Рецепт хрустящих цуккини в панировке представлен каналом "Готовим дома"
Автомобили 2022 года скручивают в среднем на 121 тыс. км по данным Actualno
Отмечен рост скачков сахара из-за нехватки жиров — эндокринологи

Минималка вырастет вдвое: Госдума ошеломила россиян новым размером МРОТ

Госдума утвердила новый МРОТ
0:53
Экономика

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.  

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Цели и влияние законопроекта

Документ был внесён правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать повышению заработной платы для примерно 4,6 миллиона работников.  

Сравнение с медианной зарплатой

Соотношение нового МРОТ с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. По данным Росстата, медианная зарплата за 2024 год составляет 56 443 рубля, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
