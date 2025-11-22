Минималка вырастет вдвое: Госдума ошеломила россиян новым размером МРОТ

Госдума утвердила новый МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Цели и влияние законопроекта

Документ был внесён правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать повышению заработной платы для примерно 4,6 миллиона работников.

Сравнение с медианной зарплатой

Соотношение нового МРОТ с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. По данным Росстата, медианная зарплата за 2024 год составляет 56 443 рубля, пишет РИА Новости.