Минималка вырастет вдвое: Госдума ошеломила россиян новым размером МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.
Документ был внесён правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать повышению заработной платы для примерно 4,6 миллиона работников.
Соотношение нового МРОТ с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. По данным Росстата, медианная зарплата за 2024 год составляет 56 443 рубля, пишет РИА Новости.
