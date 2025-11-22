Валютная буря на пороге: скачок курса неминуем

Рубль ждут тяжёлые времена — эксперт Шепелев

На новогодних праздниках доллар будет стоить более 85 рублей, евро — 100 рублей, а юань — 12,5 рубля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Таков прогноз эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева.

Слабый период для рубля

Шепелев отметил, что начало января и в целом первый месяц года являются традиционно слабым периодом для рубля. В это время экономическая активность замирает, хотя потребительские расходы остаются высокими.

В начале 2026 года на курс рубля также могут оказать давление факторы, такие как завершение продажи валюты Центробанком в рамках отложенных операций и снижение цены отсечки по бюджетному правилу, пишет Газета.Ru.

Воздействие санкций и экспортные выручки

Выраженный эффект может проявиться из-за сокращения объёма экспортной выручки, вызванного увеличением дисконта на российскую нефть после усиления санкций. Однако Шепелев отметил, что российские экспортёры, накопившие значительные запасы иностранной валюты, смогут выходить на рынок с её продажами, используя более выгодный курс конвертации.

Процентные ставки и их влияние

Кроме того, постепенное снижение процентных ставок — ключевая ставка может снизиться до 16% в декабре — также сможет оказывать давление на рубль в начале следующего года, заключил эксперт.

Текущие курсы валют

По данным Investing. com, на 20 ноября доллар стоил 79,9-81 рубль, евро — 92,3-93,9 рубля, а курс юаня на Мосбирже составлял 11,3 рубля.