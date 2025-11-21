397 причин для радости: Лукойл объявил о выплате дивидендов

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию.
Внеочередное общее собрание акционеров, посвященное этому вопросу, состоится 29 декабря в заочной форме.
В официальном сообщении компании указано:
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Лукойл" принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования установлен на 29 декабря 2025 года.
Кроме того, рекомендовано установить 12 января 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев, пишет РИА Новости.
