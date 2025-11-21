397 причин для радости: Лукойл объявил о выплате дивидендов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:09
Экономика

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию. 

Лукойл
Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лукойл

Внеочередное общее собрание акционеров, посвященное этому вопросу, состоится 29 декабря в заочной форме.

Выплата дивидендов

В официальном сообщении компании указано:

"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Лукойл" принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию".

Дата окончания приема бюллетеней для голосования установлен на 29 декабря 2025 года.

Дата определения прав на дивиденды

Кроме того, рекомендовано установить 12 января 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
