Цены в Санкт-Петербурге под микроскопом: что подешевело и стало доступно

1:56
Экономика

В октябре годовая инфляция в Санкт-Петербурге замедлилась и составила 7,63%, что на 0,29% меньше по сравнению с сентябрем.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

Эти данные предоставлены Северо-Западным ГУ Банка России. В числе продуктов, которые подешевели за год, оказались яйца и сахар, в то время как подорожали чай, кофе и рыбные продукты.

Яйца и сахар: что подешевело

За год стоимость яиц снизилась на 9,84%. Хотя в октябре средние цены на яйца выросли на 3,53% по сравнению с сентябрем, это связано с ростом затрат птицефабрик, которые производители переложили на конечную цену.

На втором месте по снижению стоимости стоит сахар, который за 12 месяцев подешевел на 3,62%. Цена на сахар также снизилась на 2,08% по сравнению с сентябрем.

Масло и кондитерские изделия

Цены на масло выросли минимально — всего на 0,44% за год благодаря увеличению его производства в стране и снижению цен на мировом рынке. В результате сливочное масло подешевело на 2,7% по сравнению с сентябрем. Также за месяц подешевели кондитерские изделия (на 0,48%) и макароны с крупами (на 0,27%).

Непродовольственные товары и услуги

В сегменте непродовольственных товаров особенно заметно подешевели средства связи — цены снизились на 5,32% за год и на 3,21% за месяц. Среди услуг наиболее значительное снижение наблюдается в ценах на отдых за границей, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
