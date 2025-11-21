Шатдаун в США ударил по Золотому куполу: космическая ПРО застряла в очереди за деньгами

Работа над американской системой противоракетной обороны, известной под названием "Золотой купол", неожиданно затормозилась. Проект, который должен был стать одним из самых масштабных оборонных замыслов последнего десятилетия, столкнулся с бюрократическими паузами, связанными с частичной остановкой работы правительства США. Дополнительную неопределённость создало то, что финансирование, хотя и было одобрено, долгое время оставалось без чёткого плана распределения.
Источники Reuters сообщили, что администрация Дональда Трампа выделила на программу $25 млрд, но конкретной схемы, по которой эти средства должны были направляться исполнителям, к тому моменту не существовало. В результате часть процессов фактически встала — от найма новых специалистов до подготовки контрактов. Основные сотрудники, вместо работы над технологической частью проекта, были вынуждены переключаться на задачи, связанные с преодолением последствий шатдауна.
Картина изменилась после подписания президентом указа о запуске программы. В документе говорилось о создании архитектуры новой ПРО с акцентом на космические перехватчики. Позже Трамп уточнил, что правительство определилось с концепцией системы и готово направить на дальнейшую разработку уже порядка $175 млрд. По оценкам Белого дома, на реализацию всех ключевых этапов потребуется не более трёх лет.
"Американские власти приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО 'Золотой купол'", — сказал президент Дональд Трамп.
Система "Золотой купол" предполагает использование перехватчиков, размещённых в космосе, и оснащённых лазерными средствами поражения. В концепции предусмотрено создание орбитальной группировки, способной нейтрализовать угрозы на ранних стадиях. Подобный подход давно обсуждался экспертами военно-технической сферы как потенциально более эффективный по сравнению с наземными установками.
Одновременно программа стала объектом политических дискуссий. Одни видят в ней ответ на рост ракетных технологий других государств, другие — пример слишком ускоренной гонки за инновациями, которая опирается на ещё не полностью зрелые технологии. Несмотря на это, проект остаётся одним из приоритетных направлений в оборонной стратегии США наряду с модернизацией спутниковой инфраструктуры и созданием систем обнаружения угроз нового поколения.
Если бы система оказалась полностью автономной, искусственный интеллект мог бы анализировать угрозы быстрее операторов. Однако при этом возникли бы вопросы безопасности: требуется строгая система контроля, подобная тем, что уже применяется в авиации или автомобилях, оснащённых автопилотом.
Миф: космическая ПРО требует постоянного вмешательства операторов.
Правда: многие функции могут быть автоматизированы, но человек всё равно принимает ключевые решения.
Миф: лазеры в космосе способны работать без ограничений.
Правда: влияние атмосферы, орбиты и энергии по-прежнему важно.
Подобные проекты обсуждались ещё во времена "звёздных войн" Рейгана.
Некоторые элементы новой ПРО могут использоваться и в спутниковой связи для повышения устойчивости сигналов.
• Начало обсуждений космической ПРО — 1980-е годы.
• Рост интереса к лазерным технологиям — 2000-е годы.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.