Шатдаун в США ударил по Золотому куполу: космическая ПРО застряла в очереди за деньгами

Проект ПРО Золотой купол задержала частичная остановка правительства США Reuters

Работа над американской системой противоракетной обороны, известной под названием "Золотой купол", неожиданно затормозилась. Проект, который должен был стать одним из самых масштабных оборонных замыслов последнего десятилетия, столкнулся с бюрократическими паузами, связанными с частичной остановкой работы правительства США. Дополнительную неопределённость создало то, что финансирование, хотя и было одобрено, долгое время оставалось без чёткого плана распределения.

Что произошло

Источники Reuters сообщили, что администрация Дональда Трампа выделила на программу $25 млрд, но конкретной схемы, по которой эти средства должны были направляться исполнителям, к тому моменту не существовало. В результате часть процессов фактически встала — от найма новых специалистов до подготовки контрактов. Основные сотрудники, вместо работы над технологической частью проекта, были вынуждены переключаться на задачи, связанные с преодолением последствий шатдауна.

Картина изменилась после подписания президентом указа о запуске программы. В документе говорилось о создании архитектуры новой ПРО с акцентом на космические перехватчики. Позже Трамп уточнил, что правительство определилось с концепцией системы и готово направить на дальнейшую разработку уже порядка $175 млрд. По оценкам Белого дома, на реализацию всех ключевых этапов потребуется не более трёх лет.

"Американские власти приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО 'Золотой купол'", — сказал президент Дональд Трамп.

Основные утверждения и детали проекта

Система "Золотой купол" предполагает использование перехватчиков, размещённых в космосе, и оснащённых лазерными средствами поражения. В концепции предусмотрено создание орбитальной группировки, способной нейтрализовать угрозы на ранних стадиях. Подобный подход давно обсуждался экспертами военно-технической сферы как потенциально более эффективный по сравнению с наземными установками.

Одновременно программа стала объектом политических дискуссий. Одни видят в ней ответ на рост ракетных технологий других государств, другие — пример слишком ускоренной гонки за инновациями, которая опирается на ещё не полностью зрелые технологии. Несмотря на это, проект остаётся одним из приоритетных направлений в оборонной стратегии США наряду с модернизацией спутниковой инфраструктуры и созданием систем обнаружения угроз нового поколения.

А что если…

Если бы система оказалась полностью автономной, искусственный интеллект мог бы анализировать угрозы быстрее операторов. Однако при этом возникли бы вопросы безопасности: требуется строгая система контроля, подобная тем, что уже применяется в авиации или автомобилях, оснащённых автопилотом.

Мифы и правда

Миф: космическая ПРО требует постоянного вмешательства операторов.

Правда: многие функции могут быть автоматизированы, но человек всё равно принимает ключевые решения.

Миф: лазеры в космосе способны работать без ограничений.

Правда: влияние атмосферы, орбиты и энергии по-прежнему важно.

Интересные факты

Подобные проекты обсуждались ещё во времена "звёздных войн" Рейгана. Некоторые элементы новой ПРО могут использоваться и в спутниковой связи для повышения устойчивости сигналов.

Исторический контекст

• Начало обсуждений космической ПРО — 1980-е годы.

• Рост интереса к лазерным технологиям — 2000-е годы.