Омские родители подняли планку карманных денег: сколько теперь должен зарабатывать подросток на подработке

Родители в Омске назвали приемлемую оплату детской подработки — рассуждают в Омске

В представлении многих родителей первая подработка подростков стала не просто способом получить карманные деньги, а инструментом взросления и проверки собственных сил. На фоне этого интереса в Омске провели опрос о том, какую оплату семьи считают разумной для занятости школьников.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подросток сидит у стены

Ожидания семей и реальные доходы детей

В ответах родителей заметен разрыв между желаемым уровнем оплаты и тем, что подростки действительно получают. Большая часть опрошенных указала, что оптимальный ежемесячный доход "на руки" для ребенка находится в пределах 10-20 тысяч рублей, а еще значительная доля назвала приемлемыми суммы 20-30 тысяч. Эти ответы отражают представление взрослых о том, какой вклад подросток мог бы внести в собственный бюджет при разумной занятости. При этом меньшая часть респондентов ориентируется на более низкие выплаты — от 5 до 10 тысяч рублей — или допускает доход до 50 тысяч, что скорее отражает точечные случаи высокооплачиваемой сезонной занятости.

Однако фактическая картина иная. По данным опроса, лишь 15% детей получают более 20 тысяч рублей, тогда как такая же доля зарабатывает примерно 10-15 тысяч. Самый заметный контраст касается нижней границы: несмотря на то что только 2% родителей считают приемлемой оплату около 5 тысяч рублей, реальная доля подростков, которые получают меньше этой суммы, достигает 34%. Так что представления взрослых о трудовых возможностях детей зачастую не совпадают с реальностью локального рынка подработок, об этом сообщает издание gorod55. ru.

Возраст для старта и отношение к занятости

Почти половина родителей уверена, что первый опыт работы стоит получать в 15-16 лет. Часть респондентов допускает, что начать можно и раньше — в 13-14 лет, — что связано с доступностью легких видов занятости и стремлением развивать самостоятельность. Еще одна группа видит оптимальный возраст в 16-17 лет, когда нагрузка позволяет лучше совмещать учебу и обязанности.

При этом большинство опрошенных подчеркивают, что учеба должна оставаться в приоритете. Более половины категорически не поддерживают вариант, при котором подработка способна ухудшить школьные результаты. Другие допускают занятость, но хотели бы контролировать влияние работы на расписание и успеваемость. Небольшая часть родителей оценила бы воздействие нагрузки через изменения в оценках или через влияние на будущие перспективы ребенка, рассматривая занятость как фактор развития.

Готовность поддерживать детей в их первом опыте

Несмотря на осторожность в вопросах совмещения учебы и работы, негативно к подработке относится всего 6% родителей. Большинство занимает нейтральную позицию, предполагая, что ребенок должен ориентироваться на собственные интересы. Почти треть считает, что в определенном возрасте работа становится необходимым шагом, а часть респондентов видит в ней возможность познакомиться с будущей профессиональной сферой и проверить свои способности.