Кипр больше не в фаворитах: где теперь регистрируется российский бизнес за рубежом

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что количество российских фирм, регистрирующих бизнес на Кипре, уменьшилось на 30%.
Кипр долгое время был основным направлением для регистрации российского бизнеса за рубежом, сообщает ТАСС.
Егоров также отметил заметное увеличение числа компаний, выбирающих для регистрации страны Евразийского союза, где рост достиг кратных значений. Это говорит о новом тренде в выборе юрисдикции для бизнеса.
Глава ФНС подчеркнул важность создания комфортных условий для бизнеса внутри страны. Он отметил необходимость установления полноценного налогообложения одновременно для обеих сторон, что может способствовать развитию предпринимательства в России.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.