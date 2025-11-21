Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В театре "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Иуда?"
Показаны упражнения для укрепления корпуса стоя после 50 — sport-equipements.fr
Родители в Омске назвали приемлемую оплату детской подработки — рассуждают в Омске
Юрий Шевчук заявил о трудном финансовом положении ДДТ
Следователи раскрывают детали трагедии в турецком отеле — Pravda
Григорий Лепс признался, что два раза находился между жизнью и смертью
Мох показал рекордную выносливость за пределами Земли — исследователи
Мастера устраняют щели в окнах жгутами из пакетов — "Новгородский строитель"
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки

Кипр больше не в фаворитах: где теперь регистрируется российский бизнес за рубежом

Число компаний РФ на Кипре сократилось на треть — глава ФНС Егоров
0:59
Экономика

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что количество российских фирм, регистрирующих бизнес на Кипре, уменьшилось на 30%. 

Заключение договора
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заключение договора

Кипр долгое время был основным направлением для регистрации российского бизнеса за рубежом, сообщает ТАСС.

Увеличение регистрации в странах Евросоюза

Егоров также отметил заметное увеличение числа компаний, выбирающих для регистрации страны Евразийского союза, где рост достиг кратных значений. Это говорит о новом тренде в выборе юрисдикции для бизнеса.

Необходимость создания комфортных условий для бизнеса

Глава ФНС подчеркнул важность создания комфортных условий для бизнеса внутри страны. Он отметил необходимость установления полноценного налогообложения одновременно для обеих сторон, что может способствовать развитию предпринимательства в России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Популярное
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника

Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.

Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Габор Штир: Армию Украины хотят превратить в кулак Европы против России
Габор Штир: Армию Украины хотят превратить в кулак Европы против России
Последние материалы
Причину пожелтения зубов из-за сильной чистки обозначили стоматологи
Обнаружено новое внутреннее ядро пояса Койпера — учёные Принстона
Нарушение фотосинтеза у орхидей зимой связано с нехваткой света — биолог Петров
Запуск обновлённой Navara подтвердили инженеры Nissan
Натуральные материалы усилили уют в интерьере — дизайнер Мараськова-Григорянц
Обжаренные овощи усиливают вкус супа из фаршированного перца
Суд окончательно признал Лёшу Свика отцом внебрачной дочери
Шаляпин заявил, что для любой мамы лучший подарок — внимание
Сложные углеводы помогают контролировать сахар у детей
Число компаний РФ на Кипре сократилось на треть — глава ФНС Егоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.