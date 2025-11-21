Кипр больше не в фаворитах: где теперь регистрируется российский бизнес за рубежом

Число компаний РФ на Кипре сократилось на треть — глава ФНС Егоров

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что количество российских фирм, регистрирующих бизнес на Кипре, уменьшилось на 30%.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заключение договора

Кипр долгое время был основным направлением для регистрации российского бизнеса за рубежом, сообщает ТАСС.

Увеличение регистрации в странах Евросоюза

Егоров также отметил заметное увеличение числа компаний, выбирающих для регистрации страны Евразийского союза, где рост достиг кратных значений. Это говорит о новом тренде в выборе юрисдикции для бизнеса.

Необходимость создания комфортных условий для бизнеса

Глава ФНС подчеркнул важность создания комфортных условий для бизнеса внутри страны. Он отметил необходимость установления полноценного налогообложения одновременно для обеих сторон, что может способствовать развитию предпринимательства в России.