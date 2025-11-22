Новостройки улетают в цене, а вторичка застывает: разница в стоимости становится опасной для рынка

Разница в стоимости между новостройками и вторичным жильём в России зашкаливает: сейчас разрыв достигает 80% — рекорд за всю историю наблюдений рынка. На фоне таких цифр многие задаются вопросом: почему новостройки продолжают дорожать стремительно, а "вторичка" отстаёт и даже кажется выгоднее? Разбираемся на примерах, статистике и практических кейсах.
Государственные программы с пониженными ставками сделали новостройки доступными для большего числа россиян. Многие семьи оформили ипотеку именно на первичное жильё, что вызвало всплеск спроса и ускоренный рост цен на этот сегмент. На вторичный рынок такие условия почти не распространяются, и его цены не поспевают за первичкой.
Строительство подорожало — выросла цена на материалы, рабочую силу, землю. Девелоперы заложили эти расходы в стоимость "квадрата". При этом предложение новых квартир часто ограничено, и на рынке идёт борьба за каждый объект, особенно в крупных городах.
Новостройки часто приобретают как инвестицию: покупают на этапе котлована, чтобы потом перепродать или сдавать в аренду дороже. Это ещё больше разогревает рынок. Вторичка не даёт такой высокой доходности, её реже покупают с целью спекуляции.
Новостройки дают ощущение безопасности, современные планировки, новые коммуникации и дворы. Приятно въехать в квартиру с чистого листа, но за это приходится переплачивать и иногда долго ждать сдачи дома. При этом благодаря льготной ипотеке ежемесячные платежи могут быть комфортнее, несмотря на высокую цену.
Вторичка выигрывает по цене и скорости сделки: можно въехать сразу, инфраструктура давно сложилась, а за квартиру реально поторговаться — скидки в 5-10% встречаются регулярно. Зато есть риски: потребуется ремонт, могут быть неприятные сюрпризы по коммуникациям, а история объекта не всегда прозрачна.
|Новостройки
|Вторичка
|Современные планировки
|Более доступная цена
|Новые коммуникации, дворы
|Можно въехать сразу
|Возможность участия в госпрограммах
|Развитая инфраструктура
|Высокий темп роста стоимости
|Реальный торг, скидки
|Часто дольше ждать сдачи
|Иногда нужен ремонт
|Переплата за новизну и сервис
|Могут быть проблемы с документами
Почему льготная ипотека влияет только на новостройки?
Государственные программы рассчитаны на поддержку первичного рынка и строительной отрасли.
Есть ли риск "перегрева" рынка новостроек?
Да, рост разрыва до 80% — явный сигнал перегрева. Цена может скорректироваться, если спрос снизится или изменится политика поддержки.
Где вторичка всё ещё дороже?
Согласно ЦИАН, только в Ставрополе и Махачкале вторичка стоит больше новостроек.
