Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

4:57
Экономика

Крупные банки России обсуждают запуск платёжной системы, в которой пластиковые карты станут не нужны: все переводы и оплаты будут проходить через токены, QR-коды и смартфон. Такой подход обещает не только удобство для клиентов, но и экономию для бизнеса. Разберём, как это работает, что изменится для пользователей и магазинов, и какие риски стоит учесть.

оплата
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
оплата

Что задумали банки

Суть идеи — заменить привычные банковские карты цифровым идентификатором (токеном), который хранится в приложении банка или электронном кошельке. Такой токен станет вашим ключом к платежам: оплатить покупки, перевести деньги, оформить подписку — всё это возможно без выпуска физической карты.

Оплата будет идти разными способами:

  • через QR-код на кассе,
  • с помощью NFC (приложив телефон к терминалу),
  • нажатием кнопки "Оплатить" на сайте или в приложении.

По сути, это объединение всех безкарточных сценариев — как в СБП, но с упором на скорость, отсутствие карточных комиссий и удобство.

Как это может работать на практике

Офлайн-покупки

Покупатель сканирует QR или прикладывает телефон к терминалу, система проверяет токен, мгновенно списывает средства. Для продавца — это меньшие комиссии и моментальное поступление денег на счёт.

Онлайн-оплата

Вместо ввода номера карты на сайте — быстрая кнопка, приложение банка предлагает подтвердить платёж отпечатком или Face ID.

Подписки и автосписания

Вместо привязки карты — токен с лимитами и периодичностью. Управлять подписками можно прямо из банковского приложения.

Переводы и выплаты

P2P и B2C-транзакции, возвраты и кэшбеки будут работать по единому сценарию вместе с оплатой в магазинах.

Выгоды и риски для разных сторон

Покупателям - проще и быстрее: минимум вводов, возвраты и переводы — в один клик. Но главный риск — безопасность смартфона. Он становится ключом к кошельку, и если потеряете доступ или телефон украдут, потребуется быстро заблокировать устройство и платежи.

Бизнесу - экономия на комиссиях, моментальные поступления средств, меньше проблем с возвратами. Зато появляются новые обязательства по безопасности QR/NFC-оборудования.

Банкам - снижение затрат на эмиссию и обслуживание карт, больший контроль над сервисом. Но необходимо договариваться о едином стандарте, внедрять антифрод и новые сценарии поддержки.

FAQ

Можно ли платить без интернета?

Частично — да, через офлайн-NFC с лимитом, но система рассчитана на онлайн-сценарии.

Вернут ли деньги, если не получен товар?

Потребуются прозрачные правила возврата и стандартизированный механизм обмена претензиями через банк или систему.

Как быть с кэшбэком и рассрочкой?

Банки перенесут карточные бонусы в новую систему — технически это возможно, вопрос только в деталях и экономике.

Насколько безопасно хранить платёжные данные в телефоне?

Безопасно, если настроить защиту: биометрия, пароль, лимиты на транзакции, пуш-уведомления, возможность быстрой блокировки.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Удобство и скорость оплаты Риск при утере или взломе телефона
Меньше комиссий для бизнеса Необходимость защищать гаджеты
Мгновенные зачисления Не везде будет сразу поддержка
Все сценарии — в одном приложении Зависимость от интернета

Мифы и правда

  • Миф: Платёж без карты — это только модная фишка.
    Правда: Это шаг к реальной экономии времени и денег.
  • Миф: Новый сервис небезопасен.
    Правда: При соблюдении цифровой гигиены, биометрии и лимитов, система не менее надёжна, чем карта.
  • Миф: Карт больше не понадобится.
    Правда: На первых порах стоит оставить карту — возможны сбои и не везде появится поддержка.

Исторический контекст

  1. Первые эксперименты с токенизацией стартовали в мире в 2015–2016 гг.
  2. СБП, QR-оплата и мобильные кошельки стали драйвером развития безкарточных платежей в России.
  3. Сегодня банки делают следующий шаг — единый сценарий для магазинов, подписок, переводов.

Рынок предложит не только приложения и мобильные кошельки, но и сервисы: бонусные программы, push-уведомления, биометрическую авторизацию, быструю блокировку через банк, NFC-метки, новые виды терминалов и интеграцию с программой лояльности магазинов.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
