Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Крупные банки России обсуждают запуск платёжной системы, в которой пластиковые карты станут не нужны: все переводы и оплаты будут проходить через токены, QR-коды и смартфон. Такой подход обещает не только удобство для клиентов, но и экономию для бизнеса. Разберём, как это работает, что изменится для пользователей и магазинов, и какие риски стоит учесть.
Суть идеи — заменить привычные банковские карты цифровым идентификатором (токеном), который хранится в приложении банка или электронном кошельке. Такой токен станет вашим ключом к платежам: оплатить покупки, перевести деньги, оформить подписку — всё это возможно без выпуска физической карты.
Оплата будет идти разными способами:
По сути, это объединение всех безкарточных сценариев — как в СБП, но с упором на скорость, отсутствие карточных комиссий и удобство.
Покупатель сканирует QR или прикладывает телефон к терминалу, система проверяет токен, мгновенно списывает средства. Для продавца — это меньшие комиссии и моментальное поступление денег на счёт.
Вместо ввода номера карты на сайте — быстрая кнопка, приложение банка предлагает подтвердить платёж отпечатком или Face ID.
Вместо привязки карты — токен с лимитами и периодичностью. Управлять подписками можно прямо из банковского приложения.
P2P и B2C-транзакции, возвраты и кэшбеки будут работать по единому сценарию вместе с оплатой в магазинах.
Покупателям - проще и быстрее: минимум вводов, возвраты и переводы — в один клик. Но главный риск — безопасность смартфона. Он становится ключом к кошельку, и если потеряете доступ или телефон украдут, потребуется быстро заблокировать устройство и платежи.
Бизнесу - экономия на комиссиях, моментальные поступления средств, меньше проблем с возвратами. Зато появляются новые обязательства по безопасности QR/NFC-оборудования.
Банкам - снижение затрат на эмиссию и обслуживание карт, больший контроль над сервисом. Но необходимо договариваться о едином стандарте, внедрять антифрод и новые сценарии поддержки.
Можно ли платить без интернета?
Частично — да, через офлайн-NFC с лимитом, но система рассчитана на онлайн-сценарии.
Вернут ли деньги, если не получен товар?
Потребуются прозрачные правила возврата и стандартизированный механизм обмена претензиями через банк или систему.
Как быть с кэшбэком и рассрочкой?
Банки перенесут карточные бонусы в новую систему — технически это возможно, вопрос только в деталях и экономике.
Насколько безопасно хранить платёжные данные в телефоне?
Безопасно, если настроить защиту: биометрия, пароль, лимиты на транзакции, пуш-уведомления, возможность быстрой блокировки.
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и скорость оплаты
|Риск при утере или взломе телефона
|Меньше комиссий для бизнеса
|Необходимость защищать гаджеты
|Мгновенные зачисления
|Не везде будет сразу поддержка
|Все сценарии — в одном приложении
|Зависимость от интернета
Рынок предложит не только приложения и мобильные кошельки, но и сервисы: бонусные программы, push-уведомления, биометрическую авторизацию, быструю блокировку через банк, NFC-метки, новые виды терминалов и интеграцию с программой лояльности магазинов.
