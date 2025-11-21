Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-сеты повысили выносливость спортсменов — тренеры
Домашний раствор из трёх ингредиентов убирает сорняки — представитель Moral Fibers
Пастрома из грудки — идеальная альтернатива колбасе
Случайные срабатывания тач-кнопок выявили эксперты сервиса
Жёсткая дрессировка ухудшает эмоциональное состояние собак — учёные
Цена дома с 4-мя спальнями определена в 340 тыс. фунтов — проектировщики
Бывший муж Лерчек выставил на продажу особняк за 225 млн рублей
Уксус обеспечивает дезинфекцию поверхности после глубокой чистки разделочной доски
Зимние средства с пантенолом и гиалуроновой кислотой рекомендовала врач Круглик

Последний шанс Intel: когда компания может лишиться своего имени в России

Срок товарного знака Intel в Роспатенте подходит к финалу — эксперт Энтин
Экономика

Регистрация товарного знака Intel в Роспатенте подходит к завершению, и бренд рискует утратить свои эксклюзивные права. 

Интел
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Интел

Риски утраты прав

Если компания не продлит действие знака, право на использование названия в России будет утрачено. Это означает, что любое третье лицо сможет подать заявку на схожее обозначение, выпускать продукцию под брендом Intel и использовать его в рекламе без согласия правообладателя. Хотя это не приведёт к уходу компании с рынка, риски становятся серьёзными, открывая возможности для конкурентов, сообщает "Постньюс".

Важно понимать

Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин пояснил, что коммерческая сила бренда определяется не только его регистрацией, но и уровнем узнаваемости. Даже при отсутствии продления оборот оригинальной продукции и параллельный импорт возможны только с согласия правообладателя, отметил эксперт.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей
Домашний раствор из трёх ингредиентов убирает сорняки — представитель Moral Fibers
Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи
Пастрома из грудки — идеальная альтернатива колбасе
Случайные срабатывания тач-кнопок выявили эксперты сервиса
Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл
Жёсткая дрессировка ухудшает эмоциональное состояние собак — учёные
Цена дома с 4-мя спальнями определена в 340 тыс. фунтов — проектировщики
Бывший муж Лерчек выставил на продажу особняк за 225 млн рублей
Уксус обеспечивает дезинфекцию поверхности после глубокой чистки разделочной доски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.