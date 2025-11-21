Последний шанс Intel: когда компания может лишиться своего имени в России

Срок товарного знака Intel в Роспатенте подходит к финалу — эксперт Энтин

Регистрация товарного знака Intel в Роспатенте подходит к завершению, и бренд рискует утратить свои эксклюзивные права.

Риски утраты прав

Если компания не продлит действие знака, право на использование названия в России будет утрачено. Это означает, что любое третье лицо сможет подать заявку на схожее обозначение, выпускать продукцию под брендом Intel и использовать его в рекламе без согласия правообладателя. Хотя это не приведёт к уходу компании с рынка, риски становятся серьёзными, открывая возможности для конкурентов, сообщает "Постньюс".

Важно понимать

Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин пояснил, что коммерческая сила бренда определяется не только его регистрацией, но и уровнем узнаваемости. Даже при отсутствии продления оборот оригинальной продукции и параллельный импорт возможны только с согласия правообладателя, отметил эксперт.