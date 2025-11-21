Цифровой взрыв: без этих профессий экономика будущего не сможет существовать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:05
Экономика

Через пять лет российская экономика будет нуждаться в специалистах, умеющих работать с цифровыми системами, большими данными и искусственным интеллектом.

мужчина сидит в компьютере
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина сидит в компьютере

А через восемь-десять лет спрос возрастёт на людей, управляющих технологическими процессами и создающих новые цифровые продукты. Такое мнение высказала эксперт в области искусственного интеллекта, онлайн-маркетинга и цифровой трансформации бизнеса Валерия Курако в беседе с ИА RuNews24.ru.

 Изменения в профессиях

Курако отметила, что цифровизация вышла за пределы сферы ИТ. Профессия "айтишник" больше не существует как таковая. Цифровизация охватила агросектор, промышленность, логистику, образование и медицину.

 Технологии в сельском хозяйстве и промышленности

Сельхозпредприятия переходят на удалённое управление теплицами и используют роботов для дойки. Промышленные предприятия создают роботизированные участки, требуя от работников знаний в управлении робототехническими системами. Запрос на новые навыки растёт с каждым годом.

 Образование и новые технологии

Курако подчеркнула, что лишь единицы школ и колледжей открывают VR-лаборатории и запускают программы по робототехнике и цифровому проектированию. Большая часть учебного времени старшеклассников уходит на подготовку к ОГЭ, а не на освоение новых дисциплин. Важно, чтобы школьники получали опыт создания и управления цифровыми процессами.

 Новые учебные пространства

Для подготовки специалистов нужны новые учебные пространства, например, виртуальные ателье, мастерские микросхем и классы прототипирования. Главный вектор — от потребления цифровых продуктов к их созданию. Школам и колледжам важно поддерживать связь с индустриальными партнерами.

 Проект "Профессионалитет"

В рамках федерального проекта "Профессионалитет" бизнес предоставляет практику, а государство — базу. Это хороший опыт, который нужно масштабировать на большее количество отраслей.

Топ-3 профессии будущего

По словам Курако, реальный бизнес запросил специалистов завтрашнего дня:

1. Специалисты по управлению ИИ-системами (операторы автономных теплиц, инженеры цифровых процессов).
2. Прикладные технологи (агроинженеры, техники беспилотных систем).
3. Создатели цифровых решений (дизайнеры цифровых пространств, разработчики образовательных платформ).

 Цифровой паспорт знаний

Важным элементом образования в цифровой экономике является наличие цифрового паспорта знаний у каждого школьника. Он будет включать сильные стороны, интересы, темпы развития и освоенные навыки ребёнка, формируя основу для системного сопровождения на протяжении всей учебной жизни.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
