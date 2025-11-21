Неожиданный совет от Дерипаски: как банкам выжить в эпоху маркетплейсов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал российские финансовые учреждения скорректировать ценовую политику и активно стимулировать спрос посредством скидок.

Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчёркивая, что подобная стратегия позволит расширить клиентскую базу. 

Параллели с онлайн-площадками

Дерипаска, наблюдая за конкуренцией между банками и крупными маркетплейсами, такими как Wildberries и Ozon, отметил необходимость для банков прекратить жалобы на скидки, предоставляемые населению на онлайн-платформах.

Акцент на привлекательности тарифов

Предприниматель подчеркнул, что банковскому сектору важно сфокусироваться на увеличении привлекательности своих услуг для клиентов. В качестве мер он предложил введение скидок на ипотечные кредиты, автокредитование, лизинговые программы и комиссии за банковские операции.

Роль банков, созданных маркетплейсами

Дерипаска выразил одобрение созданию банков при маркетплейсах. По его мнению, такие структуры способны стать эффективным инструментом в сдерживании инфляции и содействии развитию экономики предложения, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
