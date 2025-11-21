Ударный кулак экономики Москвы: какие отрасли обеспечат 22% доли в России

Радиоэлектроника даст Москве 40% прироста промышленности — Гарбузов

Основной импульс развитию московской промышленности до 2030 года обеспечат пять ключевых секторов.

Среди них выделяются радиоэлектроника, производство электрического автотранспорта, фармацевтика, пищевая промышленность и выпуск медицинских изделий. Эти направления деятельности сформируют свыше 80% суммарного прироста валовой добавленной стоимости (ВДС) в обрабатывающем секторе столичной экономики.

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, к 2030 году долю города в общероссийской ВДС промышленности планируется увеличить с 18% до 22%. Данный прогресс отражает положительные тенденции в социально-экономическом развитии, оказывая влияние на уровень доходов населения, налоговые поступления и деловую активность в целом, сообщает "Царьград".

Радиоэлектроника в авангарде промышленного прогресса

Стратегия развития промышленности Москвы до 2030 года, утвержденная Сергеем Собяниным, акцентирует значимость этих пяти ключевых отраслей. В частности, радиоэлектроника, включая микро- и фотонику, производство электромобилей, а также пищевая, фармацевтическая и медицинская индустрии. Эти сектора станут главными локомотивами роста и обеспечат более 80% совокупного увеличения валовой добавленной стоимости в промышленном секторе к концу десятилетия, что эквивалентно более 2,2 триллиона рублей, как подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Ставка на поддержку высокотехнологичных отраслей

Особо отмечается, что наибольший вклад в прирост ВДС внесёт именно радиоэлектроника (включая микро- и фотонику) — на этот сектор приходится 40% от общего прироста. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, Москва делает ставку на поддержку высокотехнологичных отраслей, доля которых в общей выручке должна увеличиться с нынешних 42% до 50% к 2030 году.