Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии
Порошок нужно добавлять в барабан для чистого полоскания белого белья

Ударный кулак экономики Москвы: какие отрасли обеспечат 22% доли в России

Радиоэлектроника даст Москве 40% прироста промышленности — Гарбузов
2:13
Экономика

Основной импульс развитию московской промышленности до 2030 года обеспечат пять ключевых секторов.

Москва-сити
Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Москва-сити

Среди них выделяются радиоэлектроника, производство электрического автотранспорта, фармацевтика, пищевая промышленность и выпуск медицинских изделий. Эти направления деятельности сформируют свыше 80% суммарного прироста валовой добавленной стоимости (ВДС) в обрабатывающем секторе столичной экономики.

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, к 2030 году долю города в общероссийской ВДС промышленности планируется увеличить с 18% до 22%. Данный прогресс отражает положительные тенденции в социально-экономическом развитии, оказывая влияние на уровень доходов населения, налоговые поступления и деловую активность в целом, сообщает "Царьград".

Радиоэлектроника в авангарде промышленного прогресса

Стратегия развития промышленности Москвы до 2030 года, утвержденная Сергеем Собяниным, акцентирует значимость этих пяти ключевых отраслей. В частности, радиоэлектроника, включая микро- и фотонику, производство электромобилей, а также пищевая, фармацевтическая и медицинская индустрии. Эти сектора станут главными локомотивами роста и обеспечат более 80% совокупного увеличения валовой добавленной стоимости в промышленном секторе к концу десятилетия, что эквивалентно более 2,2 триллиона рублей, как подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Ставка на поддержку высокотехнологичных отраслей

Особо отмечается, что наибольший вклад в прирост ВДС внесёт именно радиоэлектроника (включая микро- и фотонику) — на этот сектор приходится 40% от общего прироста. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, Москва делает ставку на поддержку высокотехнологичных отраслей, доля которых в общей выручке должна увеличиться с нынешних 42% до 50% к 2030 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии
Порошок нужно добавлять в барабан для чистого полоскания белого белья
"Мисс Вселенная" Фатима Бош опровергла обвинения в покупке победы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.