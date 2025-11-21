Праздники с сюрпризом: почему одни семьи увидят двойное зачисление, а другие — нет

Двойные выплаты в декабре получат только держатели карт МИР — Соколовская

Декабрь 2025 года станет особенным месяцем для родителей: Социальный фонд России изменит привычный график выплат детских пособий. Многие семьи получат деньги дважды — в начале и в конце месяца. Экономист Анастасия Соколовская подробно объяснила, кого коснутся изменения и почему не все семьи увидят двойное зачисление.

Когда поступят детские выплаты

Пособия на детей приходят не за текущий, а за предыдущий месяц. Например, деньги, начисленные в начале декабря, — это выплаты за ноябрь.

Переводы осуществляются двумя способами:

на карту платёжной системы "Мир";

почтовым переводом.

Выбрать или изменить способ получения можно в заявлении через портал "Госуслуги" или в отделении Социального фонда России.

Стандартный график выплат:

3 число — единое пособие на детей до 17 лет и беременных, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям, выплата при рождении первого ребёнка и пособие на ребёнка военнослужащего. 5 число — ежемесячные выплаты из маткапитала на детей до трёх лет. 8 число — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей.

Тем, кто получает деньги через "Почту России", выплаты обычно доставляют до 25 числа, в зависимости от графика отделения.

Почему выплаты придут дважды

В декабре 2025 года Социальный фонд проведёт выплаты по особому графику из-за длинных новогодних праздников. Поскольку с 31 декабря по 11 января банки и почтовые отделения не работают, родителям перечислят пособия заранее — в начале месяца за ноябрь и в конце месяца за декабрь.

Досрочное зачисление произойдёт до 30 декабря 2025 года. Именно эти деньги в обычных условиях поступили бы только в январе 2026-го.

"Вторую выплату в декабре, накануне праздников, получат только те семьи, которым перечисления поступают через банк на карту "МИР". Если же выплаты семья получает "Почтой России", то придётся ждать января", — пояснила экономист Анастасия Соколовская.

Таким образом, двойная выплата положена только держателям банковских карт. Семьи, получающие пособие через почту, получат деньги после праздников, до 25 января 2026 года.

Как изменится график в январе

Тем, кто получает выплаты на карту, следующие перечисления за январь поступят только в феврале 2026 года. Поэтому важно спланировать расходы: январь будет месяцем без детских выплат.

Региональные пособия — например, выплаты малообеспеченным семьям или при рождении третьего ребёнка — могут перечисляться по отдельному графику. Уточнить даты можно в местном органе социальной защиты.

Перерасчёт и продление единого пособия

В декабре 2025 года многие семьи должны переоформить единое пособие, назначенное годом ранее. Если выплаты назначены с 1 января по 31 декабря 2025 года, заявление на продление нужно подать уже в декабре. Без этого выплаты автоматически прекратятся.

Единое пособие предоставляется на 12 месяцев, до достижения ребёнком 17 лет. Его можно оформить на каждого ребёнка в семье. Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет:

50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка;

75%, если даже с 50% выплатой доход остаётся ниже минимума;

100%, если семья не достигает прожиточного уровня даже при 75%-м пособии.

Для определения права на выплату нужно разделить совокупный доход семьи за 12 месяцев (зарплаты, пособия, алименты, стипендии и т. д.) на количество членов семьи и месяцев. Полученный показатель не должен превышать прожиточный минимум в регионе.

Например, в Москве в 2025 году он составляет 23 908 рублей.

Как оформить и объединить выплаты

Если семья получает пособия на нескольких детей с разными сроками окончания выплат, можно объединить их, установив единую дату перевода. Для этого нужно подать одно заявление в последний месяц текущего периода выплат на одного из детей.

Пример:

первому ребёнку пособие назначено до января 2026 года,

второму — до августа 2026,

третьему — до июня 2026.

Подав заявление в декабре 2025 года, родители смогут установить общий срок действия пособия с января по декабрь 2026 года.

Советы семьям

Проверьте способ получения. Если хотите получить выплату до праздников, убедитесь, что пособие приходит на карту "Мир". Переоформите пособие заранее. Не откладывайте подачу заявления на последний день декабря, чтобы не потерять выплату. Запланируйте бюджет. Январь 2026 года будет "пустым" месяцем, поэтому стоит отложить часть декабрьской суммы. Следите за региональными выплатами. У разных субъектов РФ могут быть собственные даты и правила начислений. Проверьте прожиточный минимум. На его основе рассчитывается право на получение единого пособия и размер выплат.

Таблица сравнения выплат

Вид пособия Обычные даты выплат График в декабре 2025 Единое пособие, пособие по уходу (неработающие), выплаты при рождении первого ребёнка 3 число 3 и до 30 декабря Выплаты из маткапитала 5 число 5 и до 30 декабря Пособие по уходу за ребёнком (работающие) 8 число 8 и до 30 декабря Почтовые переводы До 25 числа После праздников, до 25 января 2026

Плюсы и минусы декабрьского графика

Плюсы Минусы Возможность получить деньги до Нового года Январь без выплат Можно заранее оплатить подарки и расходы Досрочные выплаты только на карту Удобный онлайн-контроль через "Госуслуги" Почтовые переводы поступят позже

FAQ

Кому придут двойные выплаты?

Тем, кто получает пособия на карту "Мир". Почтовые переводы поступят после праздников.

Когда ждать следующего перечисления?

Следующая выплата — за январь — поступит в феврале 2026 года.

Когда продлевать единое пособие?

Если оно было назначено до 31 декабря 2025 года, заявление на продление подаётся в декабре.