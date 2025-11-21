Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
До 20% дешевле: как этаж влияет на стоимость квартиры

На рыночную стоимость квартиры влияет этаж — член Гильдии риелторов России Апрелев
Экономика

Точное определение рыночной стоимости квартиры является задачей, требующей внимательного анализа как характеристик самого жилья, так и особенностей многоквартирного дома.

Просмотр квартиры перед покупкой

Об этом заявил Константин Апрелев, основатель и заслуженный член Гильдии риелторов России, в интервью MoneyTimes, раскрывая нюансы оценки объектов недвижимости.

Основные параметры квартиры и дома

Апрелев подчеркнул, что при самостоятельной оценке крайне важно учитывать площадь, расположение на этаже, состояние ремонта, планировку комнат и другие ключевые характеристики квартиры.

Например, точная площадь квартиры может отличаться от указанной в документации. Кроме того, этажность оказывает существенное влияние на цену: квартиры на верхних этажах зачастую стоят на 10% дешевле, а на первых — на 20% дешевле аналогичных вариантов. Также значимыми факторами являются планировка и состояние квартиры и вид из окон. Корректное сравнение возможно только с аналогичными квартирами в домах такого же типа.

Методика сравнения объектов

По словам эксперта, необходимо выписать все значимые параметры объекта и сопоставить их с предложениями в онлайн-агрегаторах, выбирая объекты в том же районе, с аналогичным удалением от ключевых объектов, например, метро.

Важно учитывать ориентацию окон (на улицу или во двор, сторону света). Итоговая цена зависит от количества владельцев, наличия каких-либо ограничений, сложности сделки и даже состояния подъезда.

Апрелев отметил, что в пределах одного района, дома, этажа и схожей планировки разница в стоимости между квартирами обычно не превышает 10%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
