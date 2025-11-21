Рыночный шторм: что произошло с ценами на овощи и фрукты

В России за неделю зафиксирован рост цен на овощи и фрукты на 1,9%

В период с 11 по 17 ноября текущего года в России зафиксировано повышение стоимости свежих овощей и фруктов на уровне 1,9%.

Примечательно, что неделей ранее, с 6 по 10 ноября, аналогичный показатель демонстрировал прирост в 1,7%.

Огурцы и помидоры — лидеры роста

Наиболее ощутимо выросла цена на огурцы, которые прибавили в стоимости 7,2%. Заметное увеличение коснулось и помидоров — их цена увеличилась на 2,7%.

Яблоки — рекордсмены с начала года, падение цен на бананы и картофель

С начала текущего года наиболее существенно подорожали яблоки, демонстрируя рост цены на 4,8%. В то же время, ряд других видов плодоовощной продукции, напротив, демонстрирует снижение стоимости по сравнению с началом года. Так, бананы стали доступнее на 9,5%, а картофель — на 25%, пишет argumenti.ru.