Дождь из триллионов: почему биткоин теряет позиции

За последние недели падение курса биткоина привело к тому, что с 10 октября совокупная капитализация мирового крипторынка уменьшилась на $1,1 трлн и теперь составляет около $3,2 трлн. В среднем за этот период рынок терял примерно по $27 млрд в день.
19 ноября биткоин вновь пробил вниз очередной психологически важный уровень в $90 тыс., опустившись до отметки около $88,5 тыс.
Эксперты, с которыми беседовал Bloomberg, допускают, что в ближайшей перспективе первая криптовалюта может протестировать новые уровни поддержки — $85 тыс. и $80 тыс., сообщает "Ъ".
После достижения в начале октября максимума около $126 тыс. биткоин довольно быстро начал сдавать позиции. Аналитики связывают это с ожиданиями паузы в цикле снижения ключевой ставки ФРС США, а также с желанием крупных держателей криптовалюты зафиксировать прибыль на высотах.
