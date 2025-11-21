Дождь из триллионов: почему биткоин теряет позиции

Капитализация крипторынка снизилась до $3,2 трлн — Bloomberg

За последние недели падение курса биткоина привело к тому, что с 10 октября совокупная капитализация мирового крипторынка уменьшилась на $1,1 трлн и теперь составляет около $3,2 трлн. В среднем за этот период рынок терял примерно по $27 млрд в день.

Биткоин штурмует новые минимумы

19 ноября биткоин вновь пробил вниз очередной психологически важный уровень в $90 тыс., опустившись до отметки около $88,5 тыс.

Эксперты, с которыми беседовал Bloomberg, допускают, что в ближайшей перспективе первая криптовалюта может протестировать новые уровни поддержки — $85 тыс. и $80 тыс., сообщает "Ъ".

Причины падения курса

После достижения в начале октября максимума около $126 тыс. биткоин довольно быстро начал сдавать позиции. Аналитики связывают это с ожиданиями паузы в цикле снижения ключевой ставки ФРС США, а также с желанием крупных держателей криптовалюты зафиксировать прибыль на высотах.