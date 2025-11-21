Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Совкомбанк выступит организатором дебютных выпусков зеленых облигаций ПАО АФК Система

В России состоится первое размещение одновременно двух выпусков "зеленых" облигаций
3:40
Экономика

Совкомбанк назначен ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению дебютных выпусков "зеленых" облигаций ПАО АФК "Система".

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Общий объем выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 млрд рублей. Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков "зеленых" облигаций — с фиксированным и плавающим купоном.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило соответствие планируемых выпусков принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента согласно постановлению Правительства РФ №1587. Выпуски получили право на применение сниженного риск-веса в размере 32,5% в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №220-И, что повышает их инвестиционную привлекательность. При соблюдении должного уровня активности рынка выпуски "зеленых" облигаций ПАО АФК "Система" могут быть включены в расчет ВЛА-2 в соответствии с Положением Банка России от 31 июля 2025 г. № 864-П, где отдельно выделены облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов устойчивого развития.

Управляющий директор — начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев: "Мы видим растущий интерес российских компаний к инструментам устойчивого финансирования. Дебютный выпуск "зеленых" облигаций АФК "Система" — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества "зеленых" облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний".

"Традиционно "зеленые" облигации способствуют привлечению широкого круга инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии и социальной ответственности. Дебютный выпуск "зеленых" облигаций АФК "Система" — важный и мощный шаг к дополнительному финансированию перспективных отраслей, а именно развитию пассажирского электрического флота. Входящая в АФК "Система" компания "Эмпериум" — пионер российского электросудостроения, которая активно взаимодействует уже с 30 регионами России и видит значительные перспективы для расширения на отечественном и зарубежных рынках", — отметил первый вице-президент — руководитель Комплекса финансов и инвестиций АФК "Система" Илья Валентинович Филатов.

Средства, привлеченные в рамках размещения, будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры. Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов.

Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 млрд рублей.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
