Совкомбанк выступит организатором дебютных выпусков зеленых облигаций ПАО АФК Система

Средства, привлеченные в рамках размещения, будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры. Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов.

Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 млрд рублей.