Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возраст и здоровье указали как ограничители скорости собаки — зоологи
Растворители повреждают покрытие телевизоров — сообщает Malatec
Занзибар как центр туризма в Танзании выделили турэксперты
Корону Мисс Вселенная-2025 завоевала представительница Мексики
Слабый обогрев Beetle 1967 года подтвердили механики
Плодовые саженцы сохраняют корневую систему в прикопе
Лимонная цедра усилила аромат кекса при растирании с сахаром
Рис и фасоль в завтраке продлевают жизнь — сообщил специалист Бюттнер
Надежда Кадышева отказывается выступать без сына – SHOT

Внутренний рынок забирает львиную долю Lada, но этого мало: при 1,4 млн машин бренду достаётся лишь скромный кусок

АвтоВАЗ прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada — глава компании Соколов
Экономика

В следующем году "Автоваз" рассчитывает реализовать в общей сложности 370 тысяч автомобилей Lada, включая экспортные поставки. 

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

По словам руководителя компании Максима Соколова, основная часть продаж, около 350 тысяч машин, придётся на внутренний российский рынок. Это заявление прозвучало в рамках форума "Транспорт России".

Сокращение продаж по сравнению с 2024 годом

Если сравнивать с результатами продаж "Автоваза" в России за 2024 год, которые составили 459 тысяч автомобилей, то прогнозируемое снижение в 2025 году составит порядка 23%.

Оценка рынка и факторы, влияющие на продажи

Соколов отметил, что общий объем рынка автомобилей в России в 2025 году ожидается в пределах 1,4 млн единиц. Он также указал на "вялое" поведение рынка в течение года, за исключением октября, когда рост продаж был стимулирован решением об индексации утильсбора.

Однако, по его словам, это повлияло в основном на продажи китайских моделей и автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, в то время как продажи Lada оставались стабильно невысокими. Эти продажи не способствуют локализации и технологической независимости отрасли.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Растворители повреждают покрытие телевизоров — сообщает Malatec
ФРГ улучшила Leopard 2 после провала на Украине — MWM
Занзибар как центр туризма в Танзании выделили турэксперты
Корону Мисс Вселенная-2025 завоевала представительница Мексики
Слабый обогрев Beetle 1967 года подтвердили механики
Плодовые саженцы сохраняют корневую систему в прикопе
Лимонная цедра усилила аромат кекса при растирании с сахаром
Рис и фасоль в завтраке продлевают жизнь — сообщил специалист Бюттнер
Надежда Кадышева отказывается выступать без сына – SHOT
Автопортрет Фриды Кало продан за рекордные 54,7 млн долларов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.