Внутренний рынок забирает львиную долю Lada, но этого мало: при 1,4 млн машин бренду достаётся лишь скромный кусок

АвтоВАЗ прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada — глава компании Соколов

В следующем году "Автоваз" рассчитывает реализовать в общей сложности 370 тысяч автомобилей Lada, включая экспортные поставки.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Iskra

По словам руководителя компании Максима Соколова, основная часть продаж, около 350 тысяч машин, придётся на внутренний российский рынок. Это заявление прозвучало в рамках форума "Транспорт России".

Сокращение продаж по сравнению с 2024 годом

Если сравнивать с результатами продаж "Автоваза" в России за 2024 год, которые составили 459 тысяч автомобилей, то прогнозируемое снижение в 2025 году составит порядка 23%.

Оценка рынка и факторы, влияющие на продажи

Соколов отметил, что общий объем рынка автомобилей в России в 2025 году ожидается в пределах 1,4 млн единиц. Он также указал на "вялое" поведение рынка в течение года, за исключением октября, когда рост продаж был стимулирован решением об индексации утильсбора.

Однако, по его словам, это повлияло в основном на продажи китайских моделей и автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, в то время как продажи Lada оставались стабильно невысокими. Эти продажи не способствуют локализации и технологической независимости отрасли.