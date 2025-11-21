Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Chery внедрил экостратегию брендов по данным аналитиков
Осенняя обрезка улучшила рост побегов йошты — агрономамы
Основой долголетия остаются сон, питание и физическая активность
Япония усиливает ПВО модернизацией 68 истребителей F-15J — информация 19FortyFive
Белые медведи оставляют около 30 % туш тюленей несъеденными
Писательница рассказала о правилах представления Меган Маркл
Золотые акценты делают нюдовый маникюр популярным — стилист София Алвес
Юлия Высоцкая получила награду за Кончаловского
Пятизвездочный отель на набережной Волги откроют в 2026 году — губернатор

Отпуск как мечта: депутаты предложили революционное изменение, но есть нюанс

Россиянам предлагают увеличить отпуск — депутаты Госдумы
Экономика

Депутаты Государственной Думы представили в правительство проект закона, согласно которому предлагается не учитывать выходные дни при расчёте продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

Перенести выходные на будни

В соответствии с действующим законодательством, работникам предоставляется 28 календарных дней отпуска, включающих как рабочие, так и выходные дни. Авторы инициативы считают разумным перенести выходные дни на будни, что позволило бы увеличить продолжительность отдыха. 

Возможные последствия и экспертная оценка

По мнению Екатерины Агаевой, генерального директора платформы по трудоустройству, реализация данного законопроекта может привести к увеличению ежегодного отпуска до шести недель. Однако вероятность принятия законопроекта остаётся под вопросом. Несмотря на то, что текущее законодательство позволяет разделять отпуск, одна из частей должна составлять не менее двух недель, что предлагается изменить новым законом.

По мнению эксперта, работники могут столкнуться с уменьшением дохода, поскольку отпускные выплаты напрямую зависят от количества выходных дней в периоде отпуска, сообщает tmn. aif. ru.

С учётом текущей экономической ситуации и дефицита трудовых ресурсов в стране, вероятность одобрения инициативы об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска представляется низкой. Кроме того, как отмечает Агаева, в последние годы государство увеличивает рабочую нагрузку на граждан, что выражается в увеличении допустимого лимита переработок и возможности отзыва из отпуска.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

