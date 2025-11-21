Отпуск как мечта: депутаты предложили революционное изменение, но есть нюанс

Депутаты Государственной Думы представили в правительство проект закона, согласно которому предлагается не учитывать выходные дни при расчёте продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.
В соответствии с действующим законодательством, работникам предоставляется 28 календарных дней отпуска, включающих как рабочие, так и выходные дни. Авторы инициативы считают разумным перенести выходные дни на будни, что позволило бы увеличить продолжительность отдыха.
По мнению Екатерины Агаевой, генерального директора платформы по трудоустройству, реализация данного законопроекта может привести к увеличению ежегодного отпуска до шести недель. Однако вероятность принятия законопроекта остаётся под вопросом. Несмотря на то, что текущее законодательство позволяет разделять отпуск, одна из частей должна составлять не менее двух недель, что предлагается изменить новым законом.
По мнению эксперта, работники могут столкнуться с уменьшением дохода, поскольку отпускные выплаты напрямую зависят от количества выходных дней в периоде отпуска, сообщает tmn. aif. ru.
С учётом текущей экономической ситуации и дефицита трудовых ресурсов в стране, вероятность одобрения инициативы об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска представляется низкой. Кроме того, как отмечает Агаева, в последние годы государство увеличивает рабочую нагрузку на граждан, что выражается в увеличении допустимого лимита переработок и возможности отзыва из отпуска.
