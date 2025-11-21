Кадровый голод отступает: в чём подвох

После периода беспрецедентной активности российский рынок труда демонстрирует признаки замедления темпов роста.
Согласно анализу Центробанка, в третьем квартале 2025 года нехватка рабочей силы уменьшилась до 25,7%, вернувшись на уровень двухлетней давности. Главным фактором стало изменение экономической динамики: рост валового внутреннего продукта снизился с 4% примерно до 1%. В связи с этим предприятия, испытывающие давление высоких процентных ставок, налоговой нагрузки и слабого потребительского спроса, вынуждены сокращать масштабы набора персонала.
Компании не только стали более избирательны в процессе подбора кандидатов (количество открытых вакансий уменьшилось на 15%), но и активно используют информационные технологии для повышения эффективности деятельности.
Специалисты подчёркивают, что, несмотря на общее улучшение ситуации, в отдельных секторах, например в сельском хозяйстве, проблема дефицита кадров остается острой.
Планы компаний по увеличению штата и повышению заработной платы становятся все более консервативными, что свидетельствует о нарастающей тенденции к стабилизации ситуации на рынке труда, как сообщают Известия.
