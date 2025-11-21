Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кадровый голод отступает: в чём подвох

Рынок труда вступает в новую фазу — Центробанк
1:25
Экономика

После периода беспрецедентной активности российский рынок труда демонстрирует признаки замедления темпов роста. 

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Факторы замедления

Согласно анализу Центробанка, в третьем квартале 2025 года нехватка рабочей силы уменьшилась до 25,7%, вернувшись на уровень двухлетней давности. Главным фактором стало изменение экономической динамики: рост валового внутреннего продукта снизился с 4% примерно до 1%. В связи с этим предприятия, испытывающие давление высоких процентных ставок, налоговой нагрузки и слабого потребительского спроса, вынуждены сокращать масштабы набора персонала.

Адаптация работодателей и прогнозы

Компании не только стали более избирательны в процессе подбора кандидатов (количество открытых вакансий уменьшилось на 15%), но и активно используют информационные технологии для повышения эффективности деятельности.

Специалисты подчёркивают, что, несмотря на общее улучшение ситуации, в отдельных секторах, например в сельском хозяйстве, проблема дефицита кадров остается острой.

Планы компаний по увеличению штата и повышению заработной платы становятся все более консервативными, что свидетельствует о нарастающей тенденции к стабилизации ситуации на рынке труда, как сообщают Известия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
