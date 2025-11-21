Китайский аппетит растёт: российская рыба бьёт рекорды поставок

Согласно статистике китайской таможни, в октябре текущего года Китай значительно увеличил закупки российской рыбы и достиг пикового значения с апреля 2023 года.
В середине осени российские предприятия экспортировали в Китай рыбную продукцию и морепродукты на сумму 340,5 миллиона долларов. Это заметно превышает показатель аналогичного периода прошлого года, составлявший 261,2 миллиона долларов. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 2023 года, когда объем поставок достиг 349,6 миллиона долларов.
Основными позициями российского экспорта стали замороженная рыба, объем которой составил 187,5 миллиона долларов, а также креветки на сумму 145,5 миллиона долларов.
Россия вышла на первое место среди поставщиков рыбы в Китай. Эквадор занял вторую позицию с объемом экспорта 241,6 миллиона долларов, а Вьетнам — третье место с 168,6 миллиона долларов. В первую пятерку также вошли США (153 миллиона долларов) и Индия (141,8 миллиона долларов).
Помимо рыбы, Россия также увеличила экспорт необработанного алюминия в Китай, что подчеркивает укрепление экономических связей между двумя странами, пишет РИА Новости.
