Китайский аппетит растёт: российская рыба бьёт рекорды поставок

Импорт российских морепродуктов в Китай увеличился — статистика китайской таможни

Согласно статистике китайской таможни, в октябре текущего года Китай значительно увеличил закупки российской рыбы и достиг пикового значения с апреля 2023 года.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный магазин

Объёмы и динамика поставок

В середине осени российские предприятия экспортировали в Китай рыбную продукцию и морепродукты на сумму 340,5 миллиона долларов. Это заметно превышает показатель аналогичного периода прошлого года, составлявший 261,2 миллиона долларов. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 2023 года, когда объем поставок достиг 349,6 миллиона долларов.

Структура импорта

Основными позициями российского экспорта стали замороженная рыба, объем которой составил 187,5 миллиона долларов, а также креветки на сумму 145,5 миллиона долларов.

Лидерство России на китайском рынке

Россия вышла на первое место среди поставщиков рыбы в Китай. Эквадор занял вторую позицию с объемом экспорта 241,6 миллиона долларов, а Вьетнам — третье место с 168,6 миллиона долларов. В первую пятерку также вошли США (153 миллиона долларов) и Индия (141,8 миллиона долларов).

Рост экспорта алюминия

Помимо рыбы, Россия также увеличила экспорт необработанного алюминия в Китай, что подчеркивает укрепление экономических связей между двумя странами, пишет РИА Новости.