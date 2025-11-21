Пенсия ждёт терпеливых: так россияне увеличивают выплаты вдвое

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отсрочка выхода на пенсию приносит россиянам неожиданный бонус — доцент Балынин
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что российское пенсионное законодательство предусматривает возможность увеличения размера страховой пенсии по старости путем отсрочки ее оформления.

Фото: freepik.com
Механизм повышения пенсионных выплат

Суть механизма заключается в применении повышающих коэффициентов. Чем дольше гражданин откладывает момент обращения за пенсией (максимально до 10 лет), тем выше становятся фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Надбавки начисляются за каждый полный год отсрочки, сообщает Газета.Ru.

Примеры увеличения выплат

Балынин приводит пример, основанный на данных ноября 2025 года. При наличии 135 ИПК и оформлении пенсии в срок, размер выплаты составит 28 576 рублей. Откладывая оформление на год, можно увеличить выплаты до 30 451 рубля (прибавка 6,6%). Задержка в три года увеличит выплаты до 34 989 рублей (рост на 22,4%), в пять лет — до 40 633 рублей (увеличение на 42,2%), а семь лет ожидания принесут 48 297 рублей (почти полуторакратный рост). Максимальная выгода достигается при отсрочке в 10 лет: выплата увеличивается более чем вдвое, достигая 64 425 рублей.

Личный выбор каждого

Решение об отсрочке выхода на пенсию гражданин принимает индивидуально, учитывая свою финансовую ситуацию, состояние здоровья и планы на период после выхода на заслуженный отдых.

В 2026 году на пенсию смогут выйти женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет, при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа и 30 ИПК.

