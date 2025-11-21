Прощай, банкоматная зависимость: магазины стали новыми пунктами выдачи наличных

Екатерина Романова, исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД, сообщила, что жители России имеют возможность снимать наличные не только в банкоматах, но и непосредственно на кассах в магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях.
Романова подчеркнула, что данная услуга официально функционирует в России и регулируется положениями федерального закона "О национальной платежной системе". Согласно этому закону, банки могут заключать соглашения с торговыми точками, которые, становясь банковскими платежными агентами, получают право выдавать клиентам наличные средства при совершении покупок. В данной схеме магазин действует от имени банка, соблюдая все требования кассовых операций и отчетности. Процедура снятия средств для клиента максимально упрощена.
Чтобы получить наличные, покупателю необходимо сообщить о своем намерении кассиру непосредственно перед оплатой. Сумма покупки может быть небольшой, главное — наличие достаточных средств на карте. Кассир прибавляет нужную сумму к стоимости покупки, после чего общая сумма списывается с карты. Операция подтверждается вводом ПИН-кода, и наличные выдаются из кассы. В чеке отдельной строкой указывается "выдача наличных". Для совершения операции не требуется предъявление паспорта или заполнение заявлений, так как процедура осуществляется через банковский эквайринг и подтверждается электронной авторизацией.
Банк России установил рекомендуемые ограничения: до 5 тысяч рублей за одну операцию и до 30 тысяч рублей в месяц по одной карте. Конкретные лимиты и комиссии определяются банком-эмитентом карты.
Как правило, снятие без комиссии возможно в магазинах, работающих с тем же банком. В иных случаях может взиматься небольшая плата, аналогичная комиссии за снятие средств в "чужом" банкомате, пишет РИА Новости.
Юрист подчеркнула, что все операции на кассах проходят через банковские системы, фиксируются в чеках и контролируются в соответствии с правилами Банка России, что обеспечивает законность, безопасность и удобство данного способа получения наличных.
