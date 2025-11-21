Американский газ не спасёт? Посол Украины предупредила о грядущих испытаниях зимой

Посол Украины предупреждает о тяжёлой зиме — Washington Post

Новый посол Украины в США Ольга Стефанишина выразила уверенность в том, что предстоящий зимний период станет серьёзным испытанием для страны, даже с учетом утверждённых поставок сжиженного газа из США.

Соглашение о поставках СПГ

Предварительное соглашение о поставках природного газа на Украину с декабря 2025 по март 2026 года было заключено между греческой газовой компанией DEPA и "Нафтогазом Украины". Предполагается, что сжиженный природный газ (СПГ) из США будет поставляться посредством маршрута Route 1, представляющего собой проект газоснабжения, проходящий через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдавию.

Оценка текущей ситуации послом

Стефанишина подчеркнула сложность предстоящей зимы, несмотря на достигнутые договоренности о закупках американского СПГ и его доставке в Украину. Это заявление было сделано ею в рамках международного женского саммита, организованного изданием Washington Post.

Ранее появлялись сообщения о том, что Польша обсуждает возможность импорта СПГ из США с целью дальнейшей поставки в Словакию и Украину, пишет РИА Новости.