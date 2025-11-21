Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрия Лозу удивили нейросети, способные сочинять музыку
Тренировки натощак усиливают использование жиров: исследования Хавьера Гонсалеса
В 2026 году трейд-ин станет ключевой частью продаж подержанных авто
На капибарах испытали контрацептив для свиней — биолог Костанса Фалгуэра
Накладные светильники расширили варианты монтажа — специалисты
Восстановление архитектуры вокруг площади в Гаврилов Посаде отметили краеведы
Переохлаждение вызывает спазм сосудов кожи головы — трихолог Анна Брыгина
Запеканка из тыквы готовится со сливочным соусом и вялеными томатами
Нанокристаллы перовскита откроют новую эру в электронике — исследователи

Американский газ не спасёт? Посол Украины предупредила о грядущих испытаниях зимой

Посол Украины предупреждает о тяжёлой зиме — Washington Post
1:18
Экономика

Новый посол Украины в США Ольга Стефанишина выразила уверенность в том, что предстоящий зимний период станет серьёзным испытанием для страны, даже с учетом утверждённых поставок сжиженного газа из США. 

Настройка температуры котла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Настройка температуры котла

Соглашение о поставках СПГ

Предварительное соглашение о поставках природного газа на Украину с декабря 2025 по март 2026 года было заключено между греческой газовой компанией DEPA и "Нафтогазом Украины". Предполагается, что сжиженный природный газ (СПГ) из США будет поставляться посредством маршрута Route 1, представляющего собой проект газоснабжения, проходящий через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдавию.

Оценка текущей ситуации послом

Стефанишина подчеркнула сложность предстоящей зимы, несмотря на достигнутые договоренности о закупках американского СПГ и его доставке в Украину. Это заявление было сделано ею в рамках международного женского саммита, организованного изданием Washington Post.

Ранее появлялись сообщения о том, что Польша обсуждает возможность импорта СПГ из США с целью дальнейшей поставки в Словакию и Украину, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Наука и техника
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Популярное
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи

Госдума предлагает лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. Мера должна снизить долю теневой экономики, которая достигает 20% от ВВП.

Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Последние материалы
В 2026 году трейд-ин станет ключевой частью продаж подержанных авто
На капибарах испытали контрацептив для свиней — биолог Костанса Фалгуэра
Накладные светильники расширили варианты монтажа — специалисты
Восстановление архитектуры вокруг площади в Гаврилов Посаде отметили краеведы
Переохлаждение вызывает спазм сосудов кожи головы — трихолог Анна Брыгина
Запеканка из тыквы готовится со сливочным соусом и вялеными томатами
Нанокристаллы перовскита откроют новую эру в электронике — исследователи
Отросшая челка лучше держит объем при укладке брашингом
Совместимость растений снижает риск вредителей на грядках — садоводы
Чумакова ничего не раздражает в Ковальчук после 18 лет брака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.