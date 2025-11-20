Скидки под ударом: банки готовят ценовой капкан для 80 миллионов россиян

Запрет, предложенный банками, приведет к росту цен на товары для потребителей и долгосрочным негативным последствиям для российской экономики, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
По оценкам экспертов, в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%. Маркетплейсами пользуются более 80 млн человек, и, по сути, инициатива крупных банков направлена против всего российского населения: экономически активных граждан и тех, кто от них зависит.
Запрет скидок приведет к негативным долгосрочным последствиям для российской экономики, бизнеса и разгону инфляции, как подчеркивают представители РВБ.
В РВБ отметили, что истинная цель банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. В то же время крупные банки развивают свои цифровые экосистемы, конкурируя с Ozon и Wildberries, однако вопрос регулирования их собственных программ лояльности остается неразрешенным, пишет ТАСС.
Банки внутри своих приложений активно продвигают собственные услуги и средства платежа с помощью бонусов, кешбэков и скидок. Например, на "Мегамаркете" бонусами "Сберспасибо" оплачивается до трети стоимости покупок, согласно публичным данным.
Госдума предлагает лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. Мера должна снизить долю теневой экономики, которая достигает 20% от ВВП.