Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фосфорно-калийные подкормки и обрезка осенью помогают зимовке сада
Главной защитой от взлома остаётся сложный пароль — Дворянский, директор ИБ
Техника Восточной Европы сформировала слой автопрома региона
ЕС увеличил импорт российских дженериков и вакцин более чем на 7,5 млн евро
Покалывание после бальзама для губ провоцирует шелушение и зуд — доктор Гохара
РНК старше 14 тыс. лет впервые получена палеогенетиками Лава Далена
Скидки на маркетплейсах предложили запретить — банкиры
Рублёв рассказал как сестра выбила ему зуб в детстве
Предварительная варка делает картофель хрустящим

Офис превращается в лабораторию наблюдения: ИИ собирает данные, которые могут изменить судьбу сотрудника

ИИ фиксирует периоды неэффективности работников — Гор, основатель Glaz
2:36
Экономика

Технологии всё чаще становятся частью оценки труда сотрудников, но ключевые решения по-прежнему остаются в руках людей. Об этом рассказал MoneyTimes, подчёркивая, что искусственный интеллект сегодня способен анализировать рабочие процессы куда глубже, чем привычные инструменты контроля.

Неуверенный сотрудник
Фото: freepik is licensed under public domain
Неуверенный сотрудник

Однако эксперт Виктор Гор, основатель компании Glaz, уверен: финальное слово остаётся за руководителем.

Как ИИ меняет подход к оценке эффективности

Гор объяснил, что современные алгоритмы позволяют фиксировать периоды неэффективной работы и формировать отчёты, которые помогают руководству лучше понимать поведение персонала. В таких системах анализ может включать действия сотрудника, динамику его задач и реакцию на рабочие процессы. Это делает картину более детальной, чем классические показатели выработки.

Эксперт уверен, что нейросети служат лишь инструментом, которым пользуется руководитель компании.

"Есть программы или сервисы, которые могут определить эффективность работы сотрудника в офисе через видеонаблюдение или через другие показатели, как эффективно человек работает на рабочем месте, эргономика, сколько он тратит времени на конкретную производительность, сколько бездействует или работает неэффективно", — отметил Виктор Гор.

По его словам, подобные решения помогают компаниям своевременно замечать нарушения стандартов и корректировать рабочие процессы.

Почему автоматизация не заменяет управленческое решение

Эксперт подчеркнул, что аналитика, предоставленная ИИ, остаётся лишь основой для выработки решений, но не может подменять человеческий выбор. Он говорит, что руководитель обязан самостоятельно оценивать контекст, особенности ситуации и возможные причины снижения эффективности. Так сохраняется ответственность и исключается слепая зависимость от алгоритмов.

Гор добавил, что системы мониторинга способны фиксировать факты, но итоговые меры должны принимать люди.

"Принимать решение об увольнении из-за неэффективной работы конечно же должен пока человек", — заметил эксперт.

Он выразил надежду, что так будет и впредь. Специалист подчеркнул, что решение об увольнении принимается человеком, который использовал данные нейросетей, а никак не искусственным интеллектом.

Такой подход, по мнению специалиста, позволяет использовать ИИ рационально, без утраты управленческой роли человека.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рыжий кот чаще проявляет ласковое поведение, отметили фелинологи
Домашние животные
Рыжий кот чаще проявляет ласковое поведение, отметили фелинологи
Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Экономика и бизнес
Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Наука и техника
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Фосфорно-калийные подкормки и обрезка осенью помогают зимовке сада
Главной защитой от взлома остаётся сложный пароль — Дворянский, директор ИБ
Техника Восточной Европы сформировала слой автопрома региона
ЕС увеличил импорт российских дженериков и вакцин более чем на 7,5 млн евро
ИИ фиксирует периоды неэффективности работников — Гор, основатель Glaz
Покалывание после бальзама для губ провоцирует шелушение и зуд — доктор Гохара
РНК старше 14 тыс. лет впервые получена палеогенетиками Лава Далена
Скидки на маркетплейсах предложили запретить — банкиры
Рублёв рассказал как сестра выбила ему зуб в детстве
Предварительная варка делает картофель хрустящим
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.