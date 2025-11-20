Офис превращается в лабораторию наблюдения: ИИ собирает данные, которые могут изменить судьбу сотрудника

ИИ фиксирует периоды неэффективности работников — Гор, основатель Glaz

Технологии всё чаще становятся частью оценки труда сотрудников, но ключевые решения по-прежнему остаются в руках людей. Об этом рассказал MoneyTimes, подчёркивая, что искусственный интеллект сегодня способен анализировать рабочие процессы куда глубже, чем привычные инструменты контроля.

Неуверенный сотрудник

Однако эксперт Виктор Гор, основатель компании Glaz, уверен: финальное слово остаётся за руководителем.

Как ИИ меняет подход к оценке эффективности

Гор объяснил, что современные алгоритмы позволяют фиксировать периоды неэффективной работы и формировать отчёты, которые помогают руководству лучше понимать поведение персонала. В таких системах анализ может включать действия сотрудника, динамику его задач и реакцию на рабочие процессы. Это делает картину более детальной, чем классические показатели выработки.

Эксперт уверен, что нейросети служат лишь инструментом, которым пользуется руководитель компании.

"Есть программы или сервисы, которые могут определить эффективность работы сотрудника в офисе через видеонаблюдение или через другие показатели, как эффективно человек работает на рабочем месте, эргономика, сколько он тратит времени на конкретную производительность, сколько бездействует или работает неэффективно", — отметил Виктор Гор.

По его словам, подобные решения помогают компаниям своевременно замечать нарушения стандартов и корректировать рабочие процессы.

Почему автоматизация не заменяет управленческое решение

Эксперт подчеркнул, что аналитика, предоставленная ИИ, остаётся лишь основой для выработки решений, но не может подменять человеческий выбор. Он говорит, что руководитель обязан самостоятельно оценивать контекст, особенности ситуации и возможные причины снижения эффективности. Так сохраняется ответственность и исключается слепая зависимость от алгоритмов.

Гор добавил, что системы мониторинга способны фиксировать факты, но итоговые меры должны принимать люди.

"Принимать решение об увольнении из-за неэффективной работы конечно же должен пока человек", — заметил эксперт.

Он выразил надежду, что так будет и впредь. Специалист подчеркнул, что решение об увольнении принимается человеком, который использовал данные нейросетей, а никак не искусственным интеллектом.

Такой подход, по мнению специалиста, позволяет использовать ИИ рационально, без утраты управленческой роли человека.