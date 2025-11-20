Конец халявы? Что банкиры задумали для онлайн-покупателей

Группа влиятельных банкиров обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с инициативой, направленной на введение ограничений в отношении маркетинговой деятельности торговых онлайн-площадок.
Согласно письму, предлагается ввести запрет на использование маркетплейсами программ лояльности и прямых скидок в целях привлечения потребителей.
В обращении к спикеру Госдумы акцентируется внимание на необходимости ограничения возможностей маркетплейсов в финансировании снижения стоимости товаров. Прозвучало предложение о запрете не только прямых акций и скидок, но и различных косвенных форм финансовой поддержки, таких как бонусные программы, кэшбэк и маркетинговые выплаты.
Авторы письма допускают вероятность исключений для товаров, произведённых самими маркетплейсами, а также для социально значимой продукции. Однако в любом случае подчёркивается, что скидки и привилегии не могут зависеть от способа оплаты или конкретного банка-эмитента карты, сообщает "Царьград".
Банкиры аргументируют свою позицию необходимостью регулирования подобных рыночных практик, ссылаясь на международный опыт, в частности, на нормы Евросоюза, устанавливающие ограничения на манипуляции ценами и антиконкурентные субсидии со стороны крупных онлайн-платформ.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность практикой маркетплейсов, предоставляющих скидки покупателям при оплате картами собственных банков, считая это некорректным использованием собственных банков и нарушением антимонопольного законодательства.
