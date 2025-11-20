Жадность фраера сгубила: как оренбуржец лишился свободы из-за пенсионной аферы

В Оренбурге правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему, позволявшую местному жителю незаконно обогащаться за счёт пенсионных выплат.
57-летний оренбуржец обманным путём получал досрочную пенсию.
Установлено, что в 2023 году злоумышленник предоставил в Социальный фонд России (СФР) поддельные документы, искажающие информацию о его трудовом стаже. Эти сфабрикованные сведения позволили ему оформить досрочный выход на пенсию, на который он не имел законных оснований.
В течение продолжительного периода времени мошенник регулярно получал деньги из государственного бюджета. Общая сумма незаконно присвоенных средств достигла 888 334 рублей, пишет 56orb.ru.
Благодаря оперативной работе сотрудников полиции противоправная деятельность была пресечена. В настоящее время задержанный передан следователям для проведения дальнейших процессуальных действий. Ему может быть предъявлено обвинение в мошенничестве, что повлечёт за собой уголовное наказание.
