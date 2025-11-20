Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жадность фраера сгубила: как оренбуржец лишился свободы из-за пенсионной аферы

В Оренбурге пенсионер обманул государство на 888 тысяч рублей — СФР
Экономика

В Оренбурге правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему, позволявшую местному жителю незаконно обогащаться за счёт пенсионных выплат

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Обманул всех и систему

57-летний оренбуржец обманным путём получал досрочную пенсию.

Установлено, что в 2023 году злоумышленник предоставил в Социальный фонд России (СФР) поддельные документы, искажающие информацию о его трудовом стаже. Эти сфабрикованные сведения позволили ему оформить досрочный выход на пенсию, на который он не имел законных оснований.

В течение продолжительного периода времени мошенник регулярно получал деньги из государственного бюджета. Общая сумма незаконно присвоенных средств достигла 888 334 рублей, пишет 56orb.ru.

Противоправная деятельность пресечена

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции противоправная деятельность была пресечена. В настоящее время задержанный передан следователям для проведения дальнейших процессуальных действий. Ему может быть предъявлено обвинение в мошенничестве, что повлечёт за собой уголовное наказание.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
