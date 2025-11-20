Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взрослым можно съедать до 50 граммов меда в сутки: гастроэнтеролог Губанова
Пуховик, шуба и дублёнка по-разному ведут себя в повседневной носке
Картофельный суп-пюре с сыром готовится за 30 минут
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи
Установлена ошибка подсчёта калорий — биологи

Зубная паста для элиты? Чистка зубов превратилась в привилегию в Великобритании

Цены на зубную пасту в Британии выросли на 105% — Which
Экономика

Британские потребители всё чаще высказывают своё недовольство в соцсети, называя базовые гигиенические продукты "роскошью для элиты".

Зубная паста
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Зубная паста

Организация Which? по защите прав потребителей сообщает, что средства для ухода за полостью рта лидируют по увеличению цен — стоимость за 100 мл возросла на 105 %. Например, паста Aquafresh Complete Care Original подорожала с 1,30 до 2 фунтов стерлингов, объём сократился с 100 до 75 мл. А тюбик отбеливающей зубной пасты Colgate Max White Ultimate Whitening объёмом 75 мл стандартного размера за 23 фунта стерлингов.

"Мы перешли грань, когда уход за зубами стал привилегией, а не необходимостью. Стоит ли чистить зубы за 8 фунтов? Ни в коем случае", — заявляет эксперт по правам потребителей Мартин Ньюман.

Мартин указывает на три ключевых фактора, объясняющих высокие цены на зубную пасту: инфляцию, расходы на логистику и рост премиум-сегмента, пишет Metro.

"За два года подорожали сырьё, доставка, упаковка и реклама, и гиганты брендов взвалили это бремя на плечи покупателей", — поясняет он.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Военные новости
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Недвижимость
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе Андрей Николаев Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Россия сохраняет стратегическое партнёрство с Сирией — эксперт Вавилов
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи
Установлена ошибка подсчёта калорий — биологи
Кошки создают звуковой кокон для быстрого сна выяснили исследователи
Соцсети задержанного звезды сериалы "Морские дьяволы" заполнены фото с детьми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.