Зубная паста для элиты? Чистка зубов превратилась в привилегию в Великобритании

Цены на зубную пасту в Британии выросли на 105% — Which

Британские потребители всё чаще высказывают своё недовольство в соцсети, называя базовые гигиенические продукты "роскошью для элиты".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Зубная паста

Организация Which? по защите прав потребителей сообщает, что средства для ухода за полостью рта лидируют по увеличению цен — стоимость за 100 мл возросла на 105 %. Например, паста Aquafresh Complete Care Original подорожала с 1,30 до 2 фунтов стерлингов, объём сократился с 100 до 75 мл. А тюбик отбеливающей зубной пасты Colgate Max White Ultimate Whitening объёмом 75 мл стандартного размера за 23 фунта стерлингов.

"Мы перешли грань, когда уход за зубами стал привилегией, а не необходимостью. Стоит ли чистить зубы за 8 фунтов? Ни в коем случае", — заявляет эксперт по правам потребителей Мартин Ньюман.

Мартин указывает на три ключевых фактора, объясняющих высокие цены на зубную пасту: инфляцию, расходы на логистику и рост премиум-сегмента, пишет Metro.

"За два года подорожали сырьё, доставка, упаковка и реклама, и гиганты брендов взвалили это бремя на плечи покупателей", — поясняет он.