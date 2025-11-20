Открытие или крах? Что ждёт Zsar после смены владельца

Финская аутлет-деревня Zsar вновь выставлена на продажу — Yle

Объект Zsar, обанкротившийся аутлет-центр, расположенный в восточной части Финляндии, недалеко от границы с Россией, вновь выставлен на продажу.

Телеканал Yle сообщает, что потенциальным покупателем выступает новая компания, которая будет создана специально для этой сделки.

Из истории существования аутлет-деревни

Аутлет-деревня Zsar начала свою работу в конце 2018 году, ориентируясь на туристов, пересекающих российско-финскую границу. Однако из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, предприятие было вынуждено прекратить деятельность спустя всего полгода. В конце 2022 года владельцы объявили о банкротстве. Попытки продать деревню продолжаются уже более двух лет. В 2023 году аутлет был продан на аукционе за 70 тысяч евро, но сделка не состоялась.

Процедура подписания договоров купли-продажи

По информации Yle, покупателем выступает финская акционерная компания, за которой стоит иностранный инвестор из Центральной Европы.

По данным Yle, на собрании кредиторов, прошедшем в среду, состоялась встреча владельцев Zsar, нового покупателя и представителей муниципалитета Виролахти. Адвокат Матти Маннер сообщил, что результаты переговоров утверждены, и начнётся процедура подписания договоров купли-продажи. Он выразил надежду на завершение сделки до конца года.

Цена сделки не была озвучена, но, по словам Маннера, она значительно ниже суммы, инвестированной в строительство торгового комплекса. Переговоры оказались более успешными, чем предыдущие попытки продажи, пишет РИА Новости.