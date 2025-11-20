Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взрослым можно съедать до 50 граммов меда в сутки: гастроэнтеролог Губанова
Пуховик, шуба и дублёнка по-разному ведут себя в повседневной носке
Картофельный суп-пюре с сыром готовится за 30 минут
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи
Установлена ошибка подсчёта калорий — биологи

Открытие или крах? Что ждёт Zsar после смены владельца

Финская аутлет-деревня Zsar вновь выставлена на продажу — Yle
1:51
Экономика

Объект Zsar, обанкротившийся аутлет-центр, расположенный в восточной части Финляндии, недалеко от границы с Россией, вновь выставлен на продажу.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Телеканал Yle сообщает, что потенциальным покупателем выступает новая компания, которая будет создана специально для этой сделки. 

Из истории существования аутлет-деревни

Аутлет-деревня Zsar начала свою работу в конце 2018 году, ориентируясь на туристов, пересекающих российско-финскую границу. Однако из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, предприятие было вынуждено прекратить деятельность спустя всего полгода. В конце 2022 года владельцы объявили о банкротстве. Попытки продать деревню продолжаются уже более двух лет. В 2023 году аутлет был продан на аукционе за 70 тысяч евро, но сделка не состоялась.

Процедура подписания договоров купли-продажи

По информации Yle, покупателем выступает финская акционерная компания, за которой стоит иностранный инвестор из Центральной Европы.

По данным Yle, на собрании кредиторов, прошедшем в среду, состоялась встреча владельцев Zsar, нового покупателя и представителей муниципалитета Виролахти. Адвокат Матти Маннер сообщил, что результаты переговоров утверждены, и начнётся процедура подписания договоров купли-продажи. Он выразил надежду на завершение сделки до конца года.

Цена сделки не была озвучена, но, по словам Маннера, она значительно ниже суммы, инвестированной в строительство торгового комплекса. Переговоры оказались более успешными, чем предыдущие попытки продажи, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Военные новости
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Недвижимость
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе Андрей Николаев Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Россия сохраняет стратегическое партнёрство с Сирией — эксперт Вавилов
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи
Установлена ошибка подсчёта калорий — биологи
Кошки создают звуковой кокон для быстрого сна выяснили исследователи
Соцсети задержанного звезды сериалы "Морские дьяволы" заполнены фото с детьми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.