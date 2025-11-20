Открытие или крах? Что ждёт Zsar после смены владельца

Объект Zsar, обанкротившийся аутлет-центр, расположенный в восточной части Финляндии, недалеко от границы с Россией, вновь выставлен на продажу.
Телеканал Yle сообщает, что потенциальным покупателем выступает новая компания, которая будет создана специально для этой сделки.
Аутлет-деревня Zsar начала свою работу в конце 2018 году, ориентируясь на туристов, пересекающих российско-финскую границу. Однако из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, предприятие было вынуждено прекратить деятельность спустя всего полгода. В конце 2022 года владельцы объявили о банкротстве. Попытки продать деревню продолжаются уже более двух лет. В 2023 году аутлет был продан на аукционе за 70 тысяч евро, но сделка не состоялась.
По информации Yle, покупателем выступает финская акционерная компания, за которой стоит иностранный инвестор из Центральной Европы.
По данным Yle, на собрании кредиторов, прошедшем в среду, состоялась встреча владельцев Zsar, нового покупателя и представителей муниципалитета Виролахти. Адвокат Матти Маннер сообщил, что результаты переговоров утверждены, и начнётся процедура подписания договоров купли-продажи. Он выразил надежду на завершение сделки до конца года.
Цена сделки не была озвучена, но, по словам Маннера, она значительно ниже суммы, инвестированной в строительство торгового комплекса. Переговоры оказались более успешными, чем предыдущие попытки продажи, пишет РИА Новости.
