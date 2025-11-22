Европейские споры о масштабах поддержки Украины усилились после заявления главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард. Контраст между финансовой помощью Киеву и объёмами торговли с Россией стал новым аргументом в политических дебатах, которые разворачиваются на фоне затяжного конфликта и энергетической нестабильности.
Министр напомнила, что страны Европейского союза с начала СВО направили Украине около 187 млрд евро. Эти суммы включают военные поставки, бюджетную поддержку и различные гуманитарные программы. Одновременно, подчеркнула дипломат, европейские государства продолжали закупать у России энергоносители на сумму порядка 201 млрд евро.
Как сообщает aif.ru, с учётом импорта других российских товаров совокупный объём закупок достиг 311 млрд евро. Такая арифметика, по словам Стенергард, показывает, что экономическое взаимодействие с Москвой остаётся масштабным, несмотря на заявленные планы по сокращению зависимости от российских ресурсов.
В публичном выступлении министр сформулировала свою позицию предельно жёстко.
"Правда заключается в том, что поддержка Украины является недостаточно большой, а поддержка России — слишком большой", — сказала министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард.
Её слова были восприняты как призыв к укреплению согласованной линии ЕС в вопросах энергетической и внешнеполитической стратегии.
Шведское правительство продолжает усиливать собственные оборонные пакеты для Киева. На прошлой неделе Стокгольм объявил о предоставлении Украине систем ПВО общей стоимостью около 113 млн долларов. Этот шаг стал очередным подтверждением того, что североевропейские страны намерены сохранять устойчивый темп военной поддержки.
На фоне роста напряжённости и обсуждения торговых дисбалансов парламенты Швеции и Финляндии созвали срочные заседания. Повестка была посвящена оценке текущей ситуации вокруг Украины и возможных последствиях для региональной безопасности. Такие заседания стали почти рутинной частью политического процесса в условиях растущих рисков.
Решения Стокгольма и Хельсинки отражают стремление североевропейских стран действовать согласованно и адаптировать свои стратегии к изменениям в европейской безопасности. И хотя споры о масштабах поддержки Киева продолжаются, правительства региона демонстрируют готовность укреплять совместные подходы и корректировать свои действия с учётом новых политических и экономических реалий.
