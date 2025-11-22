Швеция бьёт тревогу: цифры СВО складываются в картину, которую ЕС не хочет видеть

Торговля ЕС с Россией по объёму превысила помощь Украине — МИД Швеции

Европейские споры о масштабах поддержки Украины усилились после заявления главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард. Контраст между финансовой помощью Киеву и объёмами торговли с Россией стал новым аргументом в политических дебатах, которые разворачиваются на фоне затяжного конфликта и энергетической нестабильности.

Финансовые и торговые пропорции

Министр напомнила, что страны Европейского союза с начала СВО направили Украине около 187 млрд евро. Эти суммы включают военные поставки, бюджетную поддержку и различные гуманитарные программы. Одновременно, подчеркнула дипломат, европейские государства продолжали закупать у России энергоносители на сумму порядка 201 млрд евро.

Как сообщает aif.ru, с учётом импорта других российских товаров совокупный объём закупок достиг 311 млрд евро. Такая арифметика, по словам Стенергард, показывает, что экономическое взаимодействие с Москвой остаётся масштабным, несмотря на заявленные планы по сокращению зависимости от российских ресурсов.

Оценка шведского руководства

В публичном выступлении министр сформулировала свою позицию предельно жёстко.

"Правда заключается в том, что поддержка Украины является недостаточно большой, а поддержка России — слишком большой", — сказала министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард.

Её слова были восприняты как призыв к укреплению согласованной линии ЕС в вопросах энергетической и внешнеполитической стратегии.

Шведское правительство продолжает усиливать собственные оборонные пакеты для Киева. На прошлой неделе Стокгольм объявил о предоставлении Украине систем ПВО общей стоимостью около 113 млн долларов. Этот шаг стал очередным подтверждением того, что североевропейские страны намерены сохранять устойчивый темп военной поддержки.

Реакция североевропейских стран

На фоне роста напряжённости и обсуждения торговых дисбалансов парламенты Швеции и Финляндии созвали срочные заседания. Повестка была посвящена оценке текущей ситуации вокруг Украины и возможных последствиях для региональной безопасности. Такие заседания стали почти рутинной частью политического процесса в условиях растущих рисков.

Решения Стокгольма и Хельсинки отражают стремление североевропейских стран действовать согласованно и адаптировать свои стратегии к изменениям в европейской безопасности. И хотя споры о масштабах поддержки Киева продолжаются, правительства региона демонстрируют готовность укреплять совместные подходы и корректировать свои действия с учётом новых политических и экономических реалий.