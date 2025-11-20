Депутаты экономят, бюджет крепчает: более 1,5 млрд вернётся государству

Сэкономленные средства Госдумы возвращаются в бюджет — Председатель ГД Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поделился информацией о финансовых результатах 2025 года на пленарном заседании. Он сообщил о значительной экономии бюджетных средств.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Общая сумма экономии

Согласно заявлению Председателя ГД, по итогам года удалось сэкономить 1 миллиард 586 миллионов рублей из бюджета Государственной Думы.

Факторы, повлиявшие на экономию

Володин отметил, что достижение таких показателей стало возможным благодаря ряду факторов. Среди них: оптимизация закупочной деятельности и более рациональное использование средств на перелеты. В частности, депутаты стали чаще выбирать билеты эконом-класса вместо бизнес-класса. Важную роль также сыграла самоорганизация работы в регионах.

Возврат средств государству

Председатель Госдумы подчеркнул, что сэкономленные средства возвращаются государству, что демонстрирует ответственный подход к управлению бюджетными ресурсами, сообщает Дума ТВ.