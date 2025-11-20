Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Брюссель говорит о равных правилах, а счета за ток рассказывают другое: Германия вырывается вперёд

Германия введёт льготный тариф на электроэнергию для металлургов — Еврокомиссия
2:53
Экономика

Цены на промышленную электроэнергию в Центральной Европе расходятся всё сильнее: в Германии готовят масштабные субсидии, а в соседних странах стоимость для металлургов может остаться на прежнем уровне. Об этом сообщает EADaily, подчёркивая, что разрыв с каждым месяцем становится заметнее.

Внутренний вид сталелитейного завода
Фото: Desingned by Freepik by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внутренний вид сталелитейного завода

Контраст тарифов

В Берлине намерены ввести льготный тариф для энергоёмких предприятий, установив цену 50 евро за МВт·ч. На программу поддержки планируется выделить 6,5 млрд евро, и её запуск обсуждается с начала 2026 года. В Чехии и Словакии в сталелитейном секторе действует почти двойная ставка — около 100 евро за МВт·ч, что усиливает давление на местные компании. Представители отраслевых союзов подчёркивают, что подобная разница затрагивает не только себестоимость, но и долгосрочную устойчивость производственных цепочек.

"Правительство Германии намерено поддерживать металлургическую отрасль субсидированным тарифом на электроэнергию с начала 2026 года, что ещё больше ухудшит конкурентоспособность чешских компаний. Поэтому необходимо действовать на национальном уровне!", — заявили в Союзе производителей и переработчиков стали Чехии и Словакии.

В организациях считают, что без сопоставимой модели поддержки национальная стальная промышленность рискует утратить значимую часть рынка.

Усиление внешнего давления

В отраслевых союзах напоминают, что европейские металлурги одновременно сталкиваются с конкуренцией из регионов с более низкими энергетическими тарифами. В США, Азии и на Ближнем Востоке промышленный киловатт часто стоит в два-три раза дешевле, чем в ЕС, что делает импортную продукцию особенно привлекательной для покупателей. По данным Eurofer, уже более 30% стали, потребляемой в Евросоюзе, поступает из-за пределов региона, нередко при поддержке государственных субсидий.

Директор Třinec Ironworks Роман Хайде отмечает риск сокращения производства сырой стали в Чехии. Он подчёркивает, что исчезновение этого сегмента означало бы потерю рабочих мест и снижение технологической самостоятельности. На этом фоне дискуссия вокруг тарифов превращается в фактор стратегической стабильности для всех стран Центральной Европы.

Размывание общеевропейской политики

Ещё одной точкой напряжения стало решение Еврокомиссии разрешить временные национальные механизмы помощи промышленности. В профильных союзах считают, что такая схема переносит ответственность с общеевропейского уровня на более богатые государства, которые способны быстрее выделять ресурсы. Исходная цель Европейского зелёного курса — выравнивание условий для участников рынка — таким образом оказывается размыта.

Председатель совета директоров Сталелитейного союза Марсела Кубалова подчёркивает, что преимущество получают страны с сильными бюджетами, способные оперативно внедрять тарифные меры. Она указывает, что немецкие предприятия фактически получат электричество почти вдвое дешевле чешских, что создаёт системный дисбаланс в тесно интегрированном регионе.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
