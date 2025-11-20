Алкоголь уходит из-под окон: новые правила в Подмосковье закрывают сотни магазинов и псевдокафе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подмосковье ограничило продажу алкоголя во дворах МКД с 2026 года — Мособлдума
3:12
Экономика

В Московской области постепенно формируется новая модель регулирования продажи алкоголя во дворах жилых домов. За последние годы региональные власти ужесточили правила для магазинов и точек общепита, которые работают в многоэтажных домах. Теперь к этому добавится ещё одно ограничение: с 1 марта 2026 года продажа спиртного в кафе и барах, расположенных во дворах МКД, будет возможна только два часа в день — с 13:00 до 15:00.

Пивной кран
Фото: Desingned by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пивной кран

Почему вводят новые правила

Решение поддержали депутаты Мособлдумы. Оно направлено на борьбу с заведениями, которые формально работают как кафе, но по сути представляют собой места регулярных нарушений порядка.

"Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума", — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее в регионе уже запретили продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах: правило действует с 1 сентября 2025 года. Оставить спиртное в ассортименте теперь могут только магазины с входом со стороны улицы, располагающиеся не дальше 30 метров от дороги.

По данным Мособлдумы, после введения новых требований в Подмосковье закрылись свыше 1200 магазинов, а ещё около 1300 перестанут торговать алкоголем по завершении срока лицензий. Одновременно для общепита, расположенного в жилых домах, действует ночной запрет на продажу спиртного — с 23:00 до 08:00, исключение сделано только для ресторанов.

Изменения в других регионах

Схожие ограничения появляются и в других субъектах РФ. В Республике Алтай с 1 марта 2026 года запретят продажу алкоголя в выходные и праздничные дни в магазинах при МКД и рядом с образовательными учреждениями, а в будни оставят ограниченные временные промежутки.
В Вологодской области с марта 2025 года действует правило двухчасовой продажи, и это уже привело к закрытию значительной части алкомаркетов.

А что если новые правила продолжат расширяться

Если ограничения на продажу спиртного будут усиливаться, то формат "алкомаркет у дома" может практически исчезнуть. На его место придут:

  • универсальные магазины с едой;
  • кафе с уклоном в семейный формат;
  • пекарни и кофейни.

Это уже заметно в Подмосковье, где многие точки переходят в "безалкогольный" формат, сохраняя клиентскую базу через еду и напитки.

Интересный факт

В некоторых странах Европы ограничение времени продажи действует десятилетиями и считается нормой.

Исторический контекст

  1. В 2010-х годах прошли первые крупные реформы алкогольного рынка.

  2. К 2025-2026 годам тенденция сместилась к системному ужесточению во дворах МКД.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
