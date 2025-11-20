Газ идёт в Европу стабильно, но деньги на транзите обрываются: старый контракт продолжает преследовать стороны

Согласно отчёту румынской компании Transgaz за третий квартал 2025 года, организация продолжает юридические и административные шаги для возврата денежных средств от "Газпром экспорта", сообщает EADaily.
По данным на конец сентября 2025 года, Transgaz оценивает долг российской компании в 166 миллионов леев, что превышает 38 миллионов долларов. Румынский оператор полностью зарезервировал эту сумму, считая её невозвратной.
Ситуация связана с событиями 2020 года, когда "Газпром" запустил "Турецкий поток", что сделало невостребованными поставки газа по Трансбалканскому газопроводу.
Transgaz и "Газпром" заключили соглашение о прекращении транзитного контракта в декабре 2020 года, предусматривавшее компенсационные выплаты до конца 2023 года. Однако, по утверждению Transgaz, платежи от "Газпром экспорта" прекратились осенью 2022 года, после чего был инициирован арбитражный процесс в Швейцарии.
Несмотря на это, транзит газа из России через территорию Румынии в Венгрию по "Турецкому потоку" продолжается. За первые девять месяцев 2025 года по этому маршруту было транспортировано 1,2 миллиарда кубометров газа. Алексей Гривач, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), предполагает, что в настоящее время транспортировку заказывают и оплачивают европейские трейдеры.
Он также допускает, что прекращение выплат со стороны "Газпром экспорта" может быть связано с существующим режимом взаимных ограничений между Россией и Евросоюзом.
