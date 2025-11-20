Просрочка по налогам превращается в снежный ком: один шаг поможет остановить рост пени

Штраф за просрочку налоговой декларации можно снизить — эксперт Сивков

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гражданам, не успевшим подать налоговую декларацию в срок, необходимо сделать это как можно скорее, чтобы избежать дальнейших начислений пени и штрафов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ налоговый вычет

Если налогоплательщик не сдал декларацию в установленный срок, он может сделать это позже — через личный кабинет на сайте ФНС, без необходимости личного визита в инспекцию. Как пояснил специалист, несвоевременная подача не освобождает от обязанности сдачи документа.

"Если срок сдачи декларации пропущен, нужно все равно ее подать. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, не выходя из дома. Главное — не откладывать, потому что за каждый день просрочки начисляются пени. Если возникают сложности, стоит обратиться к налоговому консультанту, который поможет корректно оформить документы и направить их онлайн", — отметил Сивков.

Эксперт подчеркнул, что в отдельных случаях налоговые органы могут снизить размер штрафа, если будут предоставлены уважительные причины пропуска, например болезнь. Однако, по его словам, освобождение от санкций происходит только после начисления штрафа и рассмотрения обращения в административном порядке, и решение всегда принимается индивидуально.