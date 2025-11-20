Деньги от государства могут обернуться уголовным делом: как пособие по безработице лишает свободы

Неофициальная работа при получении пособия по безработице грозит тюрьмой — юрист

Пособие по безработице могут получить граждане, официально потерявшие работу и вставшие на учет в Центре занятости населения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал юрист, медиатор, доцент Академии адвокатуры и нотариата, руководитель группы медиации общественного совета Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык.

По словам юриста, для оформления пособия необходимо подтвердить статус безработного и предоставить комплект документов в соответствующие органы. Основные из них — заявление установленной формы, копия приказа об увольнении и сведения из электронной трудовой книжки.

"В первую очередь следует обратиться в органы социальной защиты или Фонд социального страхования с заявлением установленного образца. Также необходимы документы, подтверждающие факт увольнения — запись в трудовой книжке или копия приказа. После постановки на учет в Центре занятости и получения выписки гражданин может претендовать на пособие по безработице", — пояснил Капштык.

Он отметил, что размер выплат определяется исходя из последней заработной платы и постепенно уменьшается. В течение первых двух месяцев пособие выплачивается в размере среднего заработка, затем снижается до уровня прожиточного минимума, а общий срок получения обычно не превышает шести месяцев.

Капштык подчеркнул, что контроль за выплатами строго регулируется законом, однако отдельные случаи мошенничества все же встречаются. Речь идет о гражданах, которые официально числятся безработными, но продолжают работать неофициально. Особенно часто, по словам юриста, так поступают злостные неплательщики алиментов и лица, в отношении которых судом вынесено решение о взыскании долгов.

"Некоторые граждане, стоя на учете в Центре занятости, продолжают получать заработную плату неофициально — наличными или на банковскую карту. Однако следует понимать, что приставы в рамках исполнительного производства проверяют все возможные каналы доходов, включая банковские операции. Такие действия квалифицируются как мошенничество и влекут уголовную ответственность. В зависимости от размера причиненного ущерба предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", — заключил юрист.