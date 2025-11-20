Тучи сгущаются над MAN: почему компания сокращает тысячи рабочих мест

Немецкий производитель грузовиков MAN сокращает 2300 рабочих мест — Rheinische Post

Немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN намерен оптимизировать свою деятельность, сократив около 2300 рабочих мест в Германии в течение ближайших десяти лет.

MAN 26.414 - автомобиль на комбинированном ходу с подъемной платформой и краном, а также двумя тележками (для эксплуатации на железных дорогах) и четырьмя осями (для эксплуатации на дорогах)

Компания подчёркивает, что этот процесс будет проходить "социально приемлемым" образом, без прямых увольнений. Основное воздействие затронет главный офис в Мюнхене (1300 рабочих мест), а также филиалы в Зальцгиттере (600) и Нюрнберге (400).

Причины реструктуризации

Представители MAN объясняют необходимость мер "продолжающимся спадом на рынке грузовых автомобилей в Германии" и стремлением к повышению конкурентоспособности. Компания отмечает, что высокие затраты на электроэнергию и рабочую силу, а также усиление конкуренции со стороны азиатских производителей, оказывают давление на прибыльность. Компания планирует значительные инвестиции в развитие электрических грузовиков, что требует постоянной генерации прибыли.

Сохранение производственных мощностей и инвестиции

MAN заявляет о намерении сохранить производственные площадки в Мюнхене, Нюрнберге, Зальцгиттере и Виттлихе и планирует инвестировать миллиард евро в эти предприятия в течение следующих пяти лет и продолжит наем новых сотрудников по мере выхода старых на пенсию. MAN также подчеркивает свою приверженность статусу отечественного производителя коммерческих автомобилей, насчитывающего около 13 000 сотрудников.

Критика со стороны профсоюза IG Metall

Профсоюз IG Metall и производственный совет MAN выражают обеспокоенность планами компании, в частности, информацией о возможном переносе производства в Польшу. Представители профсоюза опасаются, что это может поставить под угрозу существование мюнхенского завода и привести к дальнейшей утрате рабочих мест в Германии, пишет Rheinische Post.