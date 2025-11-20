Тучи сгущаются над MAN: почему компания сокращает тысячи рабочих мест

Немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN намерен оптимизировать свою деятельность, сократив около 2300 рабочих мест в Германии в течение ближайших десяти лет.
Компания подчёркивает, что этот процесс будет проходить "социально приемлемым" образом, без прямых увольнений. Основное воздействие затронет главный офис в Мюнхене (1300 рабочих мест), а также филиалы в Зальцгиттере (600) и Нюрнберге (400).
Представители MAN объясняют необходимость мер "продолжающимся спадом на рынке грузовых автомобилей в Германии" и стремлением к повышению конкурентоспособности. Компания отмечает, что высокие затраты на электроэнергию и рабочую силу, а также усиление конкуренции со стороны азиатских производителей, оказывают давление на прибыльность. Компания планирует значительные инвестиции в развитие электрических грузовиков, что требует постоянной генерации прибыли.
MAN заявляет о намерении сохранить производственные площадки в Мюнхене, Нюрнберге, Зальцгиттере и Виттлихе и планирует инвестировать миллиард евро в эти предприятия в течение следующих пяти лет и продолжит наем новых сотрудников по мере выхода старых на пенсию. MAN также подчеркивает свою приверженность статусу отечественного производителя коммерческих автомобилей, насчитывающего около 13 000 сотрудников.
Профсоюз IG Metall и производственный совет MAN выражают обеспокоенность планами компании, в частности, информацией о возможном переносе производства в Польшу. Представители профсоюза опасаются, что это может поставить под угрозу существование мюнхенского завода и привести к дальнейшей утрате рабочих мест в Германии, пишет Rheinische Post.
