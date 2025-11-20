Фермы в США спасают доходы объятиями: почему коровы стали терапевтами вместо продукции

В условиях снижения цен на молоко на мировом и внутреннем рынках, американские фермеры вновь обращаются к необычному способу заработка — платным объятиям с коровами.

Фото: Desingned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с мужчиной на ферме

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post (WP).

Рост популярности во время пандемии

Эта услуга впервые привлекла внимание в 2020 году, в период пандемии Covid-19, как средство борьбы с социальной изоляцией. Сейчас, столкнувшись с финансовыми трудностями, многие сельхозпроизводители возобновляют практику предоставления платных объятий с этими животными. По данным ООН, индекс цен на молочную продукцию продолжает падать уже четвертый месяц подряд, снизившись в октябре на пять пунктов.

Фермы переходят на новый вид деятельности

WP приводит примеры ферм, которые активно внедряют данный сервис, а некоторые даже полностью отказались от производства молока, сосредоточившись на предоставлении услуг по взаимодействию с коровами. Фермеры специально обучают животных, чтобы те спокойно сидели рядом с людьми и позволяли себя обнимать. Часто для этой цели используют телят, так как они быстрее привыкают к людям и легче поддаются обучению. Стоимость одного часа объятий с коровами колеблется в пределах $30-40.

Экономические причины падения доходов фермеров

По мнению экономиста Кристофера Вульфа из Корнелльского университета, рост инфляции в США привел к сокращению посещения ресторанов, что, в свою очередь, снизило спрос на молочную продукцию. Кроме того, важную роль в снижении доходов фермеров сыграли торговые конфликты, инициированные администрацией Дональда Трампа, которые привели к увеличению цен на удобрения и сельскохозяйственную технику.