Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неофициальная работа при получении пособия по безработице грозит тюрьмой — юрист
Немецкий производитель грузовиков MAN сокращает 2300 рабочих мест — Rheinische Post
Екатерина Гордон назвала блатом историю с квартирой Ларисы Долиной
Маргарита Симоньян лишилась волос после процедур химиотерапии
Когтеточка помогает кошке сохранять здоровье — ветеринар Шеляков
Популярный совет считать овец только ухудшает засыпание — сомнолог Кудинов
Раствор из серого мыла и бергамота очищает полы без разводов
Елизавета II старалась примирить Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры

Фермы в США спасают доходы объятиями: почему коровы стали терапевтами вместо продукции

В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Экономика

В условиях снижения цен на молоко на мировом и внутреннем рынках, американские фермеры вновь обращаются к необычному способу заработка — платным объятиям с коровами.

Девушка с мужчиной на ферме
Фото: Desingned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с мужчиной на ферме

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post (WP).

Рост популярности во время пандемии

Эта услуга впервые привлекла внимание в 2020 году, в период пандемии Covid-19, как средство борьбы с социальной изоляцией. Сейчас, столкнувшись с финансовыми трудностями, многие сельхозпроизводители возобновляют практику предоставления платных объятий с этими животными. По данным ООН, индекс цен на молочную продукцию продолжает падать уже четвертый месяц подряд, снизившись в октябре на пять пунктов.

Фермы переходят на новый вид деятельности

WP приводит примеры ферм, которые активно внедряют данный сервис, а некоторые даже полностью отказались от производства молока, сосредоточившись на предоставлении услуг по взаимодействию с коровами. Фермеры специально обучают животных, чтобы те спокойно сидели рядом с людьми и позволяли себя обнимать. Часто для этой цели используют телят, так как они быстрее привыкают к людям и легче поддаются обучению. Стоимость одного часа объятий с коровами колеблется в пределах $30-40.

Экономические причины падения доходов фермеров

По мнению экономиста Кристофера Вульфа из Корнелльского университета, рост инфляции в США привел к сокращению посещения ресторанов, что, в свою очередь, снизило спрос на молочную продукцию. Кроме того, важную роль в снижении доходов фермеров сыграли торговые конфликты, инициированные администрацией Дональда Трампа, которые привели к увеличению цен на удобрения и сельскохозяйственную технику.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Шоу-бизнес
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Наука и техника
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию
Глава французского энергогиганта предостерег Европу от увеличения доли газа из США
Залужного хотят сделать главой временного правительства Украины
Пекинская капуста усиливает вкус салата за счёт хруста и сочности
Старые джинсы реально обновить насыщенными оттенками дома
ИИ выявил следы жизни в породах 3,3 млрд лет — учёные Карнеги
Волки решают механические задачи лучше собак – исследователи
Дефицит азота приводит к остановке развития лозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.