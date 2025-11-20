Ипотека или крест на мечте? Россияне назвали тот самый процент, при котором готовы рискнуть

59% россиян считают приемлемой ипотеку до 12% — "РБК Недвижимость"

Для большинства жителей России (59%) приемлемый уровень ипотечной ставки для приобретения жилья не должен превышать 12% годовых.

При этом, около 35% опрошенных считают комфортными ставки на уровне 10% и ниже, а примерно 24% респондентов готовы рассматривать варианты со ставками в диапазоне 12-14%.

На текущий момент, в середине ноября, средние ставки по ипотечным программам на рынке готового жилья и новостроек составляют 21,22% и 21,24% соответственно, согласно исследованию "РБК Недвижимости" и "Яндекс Недвижимости".

Методология исследования

Данные были получены в результате онлайн-опроса, проведённого на платформе "Яндекс Взгляд", в котором приняли участие более 1200 человек из различных регионов России. Критериями отбора респондентов были возраст старше 18 лет и ежемесячный доход от 30 тыс. рублей. Особое внимание уделялось участникам, проявляющим интерес к темам недвижимости, сбережений, инвестиций, ипотеки и кредитования.

Готовность брать ипотеку при разных ставках

Опрос показал прямую зависимость между снижением ипотечных ставок и готовностью населения к оформлению жилищных кредитов. Если при текущих ставках оформить ипотеку готовы лишь 2,3% респондентов, то при снижении до 20% годовых этот показатель может увеличиться до 5,5%, а при снижении до 16-19% — до 8,4%. В случае снижения ставок до 13-15% готовность подать заявку на ипотеку выразили 13,2% опрошенных. В целом, интерес россиян к динамике ипотечных ставок достаточно высок: за изменениями следят около 77% участников опроса.

Ожидания относительно ключевой ставки

Относительно перспектив изменения ключевой ставки, мнения респондентов распределились следующим образом: около трети опрошенных ожидают снижения ключевой ставки до 15-16% к концу текущего года, 17% прогнозируют снижение до 12-14%, 7% надеются на снижение до 10-11%, и лишь 4% допускают возможность снижения ключевой ставки ниже 10%. Около 24% опрошенных считают, что ставка останется на уровне 17-18%. Остальная часть респондентов не смогла дать определенный ответ.