Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кейт Уинслет рассказала о неловкой встрече с Карлом III
Анна Ковальчук объяснила успех сериала "Тайны следствия"
Кокосовая панировка делает креветки хрустящими в аэрогриле — отметили кулинары
В 2025 году в моду вошли теплые естественные оттенки блонда
Автопроизводители перешли на EPB по данным инженеров
Жёсткий запрет на сладкое может навредить психике — отметила гастроэнтеролог Росси
Выявлены оптимальные материалы для утепления компоста — агрономы
Молодая океаническая кора даёт высокий тепловой поток — данные Шацкого подъёма
Танцоры Татьяны Булановой опровергли обвинения в дебоше

Ипотека или крест на мечте? Россияне назвали тот самый процент, при котором готовы рискнуть

59% россиян считают приемлемой ипотеку до 12% — "РБК Недвижимость"
Экономика

Для большинства жителей России (59%) приемлемый уровень ипотечной ставки для приобретения жилья не должен превышать 12% годовых.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

При этом, около 35% опрошенных считают комфортными ставки на уровне 10% и ниже, а примерно 24% респондентов готовы рассматривать варианты со ставками в диапазоне 12-14%.

На текущий момент, в середине ноября, средние ставки по ипотечным программам на рынке готового жилья и новостроек составляют 21,22% и 21,24% соответственно, согласно исследованию "РБК Недвижимости" и "Яндекс Недвижимости".

Методология исследования

Данные были получены в результате онлайн-опроса, проведённого на платформе "Яндекс Взгляд", в котором приняли участие более 1200 человек из различных регионов России. Критериями отбора респондентов были возраст старше 18 лет и ежемесячный доход от 30 тыс. рублей. Особое внимание уделялось участникам, проявляющим интерес к темам недвижимости, сбережений, инвестиций, ипотеки и кредитования.

Готовность брать ипотеку при разных ставках

Опрос показал прямую зависимость между снижением ипотечных ставок и готовностью населения к оформлению жилищных кредитов. Если при текущих ставках оформить ипотеку готовы лишь 2,3% респондентов, то при снижении до 20% годовых этот показатель может увеличиться до 5,5%, а при снижении до 16-19% — до 8,4%. В случае снижения ставок до 13-15% готовность подать заявку на ипотеку выразили 13,2% опрошенных. В целом, интерес россиян к динамике ипотечных ставок достаточно высок: за изменениями следят около 77% участников опроса.

Ожидания относительно ключевой ставки

Относительно перспектив изменения ключевой ставки, мнения респондентов распределились следующим образом: около трети опрошенных ожидают снижения ключевой ставки до 15-16% к концу текущего года, 17% прогнозируют снижение до 12-14%, 7% надеются на снижение до 10-11%, и лишь 4% допускают возможность снижения ключевой ставки ниже 10%. Около 24% опрошенных считают, что ставка останется на уровне 17-18%. Остальная часть респондентов не смогла дать определенный ответ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Наука и техника
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Экономика и бизнес
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Переход на наличные становится массовой угрозой: в России обсуждают систему, которая вернула миллионы в казну Тайваня
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Последние материалы
Туристам рекомендуют учитывать мусульманские нормы Кавказа — специалист
Певец Дмитриенко выразил гордость за успех Пересильд в рейтинге
Россия увеличила импорт испанского вина до рекордных 916 тонн — Евростат
Шум в новых домах сохраняется из-за стыков и пустот по данным акустиков
Ксения Бородина рассказала о плюсах материнства после 40
Норму годового пробега уточнили автоэксперты
Сухой воздух ускорил заражение овощей в квартире — агрономы
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Бордовые смоки остаются классикой новогоднего макияжа
Жирная сметана снижает риск сворачивания в подливе по данным кулинаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.