Евровино снова льётся в Россию рекой? Италия удерживает корону, а Испания и Германия ускоряют рост поставок

В сентябре текущего года Россия зафиксировала максимальный за год объём ввоза испанского вина, достигший 916 тонн.
Согласно данным Еростата, за месяц объём импорта испанского вина в Россию увеличился приблизительно на 11% и достиг 916,3 тонны по сравнению с 829 тоннами в августе. Подобные показатели наблюдались лишь в октябре прошлого года, когда поставки из Испании на российский рынок составили 977 тонн.
Италия является основным поставщиком вина в Россию из стран Евросоюза, обеспечивая 40% всего импорта, как сообщили в ИРТП.
В начале осени лидером по поставкам вина в Россию стала Италия, увеличив свой экспорт почти на 20% до 5,7 тысячи тонн за месяц.
Латвия заняла второе место, нарастив продажи на треть до 2,4 тысячи тонн, опередив Польшу, которая, напротив, сократила поставки в 1,6 раза до 1,7 тысячи тонн.
Наибольший рост поставок в сентябре продемонстрировала Германия, увеличив их вдвое до 1,15 тысячи тонн вина.
Значительное увеличение также показала Португалия, увеличив поставки на 17% до 1,4 тысячи тонн.
В целом, импорт вина из Евросоюза в Россию незначительно вырос, составив 14 тысяч тонн против 12,7 тысячи тонн в предыдущем месяце, согласно РИА Новости.
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?